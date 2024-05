"Kampf um Europa: Siegen die Populisten?" lautete der Titel der Sendung von "Hart aber Fair" am Montagabend. Dass man sich bereits im (Europa-)Wahlkampfmodus befindet, spürte man deutlich – und das längst nicht nur in der Konfrontation der Gesprächsteilnehmer mit der ebenfalls anwesenden AfD . Schreiduelle, gegenseitige Unterbrechungen sowie Schuldvorwürfe zogen sich durch die ganze Sendung. Immer wieder musste Moderator Louis Klamroth eingreifen.

Klamroth: "Wenn Sie sich gegenseitig so anschreien …"

Auch von Hofreiter gab es Kritik an De Masi. Dieser zeige Schwäche gegenüber Russland und verlängere so den Krieg, so Hofreiter. "Wir wollen die Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine schützen, und die Menschen müssen sich gegen diese terroristischen Angriffe verteidigen können. Und man muss endlich dafür sorgen, dass Putin begreift, dass er nicht immer weiter eskalieren kann", so der Grünen-Politiker.