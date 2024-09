"Maischberger": Koalition mit BSW möglich?

Frei betonte jedoch: Nicht alle Themen sind gleich viel wert. Grundsätze und außenpolitische Orientierung seien schwerwiegender als die Frage, ob in der Verwaltung gegendert werde. Sein Urteil in der ARD-Talkshow war eindeutig: In der Außen- und Sicherheitspolitik lägen Ozeane zwischen der CDU und dem BSW.

Der Unions-Geschäftsführer ließ durchblicken, dass Wagenknecht es maßgeblich in der Hand hat, ob Koalitionsverhandlungen nach den Landtagswahlen erfolgreich sein können. Die Parteichefin besteht darauf, dass Fragen wie Friedensverhandlungen in der Ukraine oder die Stationierung von US-Raketen in Deutschland auch Sache der Landesregierungen sind. Frei betonte hingegen: "In den Koalitionsverträgen wird keine Außenpolitik entschieden."