Rentnerin berichtet vom Alltag – "Das ist menschenunwürdig"

Der FDP-Nachwuchs macht Christian Lindner in Sachen Rente Druck. Auch der Juso-Chef verwarnt die SPD. Eine Rentnerin sagt: Das ist menschenunwürdig.

Geht es nach dem Nachwuchs, kann die Rentenreform zum Härtetest für die Ampelkoalition werden. "Es ist leider viel zu wenig", kritisierte die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann (FDP), die aktuellen Pläne bei "Hart aber fair". Sie sah auch ihren Parteichef, Bundesfinanzminister Christian Lindner , in der Pflicht: "Wir müssen massiv nachverhandeln."

Brandmann warnte bei Louis Klamroth vor Politikverdruss auch wegen der unsicheren Lage bei der Alterssicherung- "Junge Menschen gehen aktuell davon aus, dass sie gar keine Rente mehr bekommen", sagte die Beisitzerin im FDP-Bundesvorstand. Ihre Forderung: Gegen den Widerstand der SPD doch noch die Aktienrente durchsetzen. Auf diese Weise könnten alle Menschen von Renditen am Aktienmarkt profitieren.

"Hart aber fair": Streit um Rente

Brandmeier und Juso-Chef Philipp Türmer gingen bei "Hart aber fair" direkt auf Konfrontationskurs und wurden dabei auch persönlich. Der Sozialdemokrat stemmte sich gegen die Aktienrente: "Ich will nicht, dass mit Beitragsmitteln spekuliert wird." Türmer forderte stattdessen, dass Beamte und Bundestagsabgeordnete ebenfalls in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen sollen: "Das ist erstmal eine Gerechtigkeitsfrage."

Brandmeier lehnte den Vorschlag als kurzsichtig ab. In den ersten Jahren würde sich die Lage durch die zusätzlichen Beiträge entspannen. Später jedoch würden die hohen Bezüge der Beamten ein umso größeres Loch in der Rentenkasse reißen. "Deshalb finde ich den Vorschlag scheiße. Aber ganz ehrlich: Wenn das mein einziger Vorschlag wäre, um die Rente zu stabilisieren, würde ich den auch machen – aus Verzweiflung", sagte die Juli-Vorsitzende.

Klamroth: Wer soll Rente bezahlen?

Noch habe die Bundesregierung nicht gesagt, wo sie das Geld herholen wolle, kritisierte Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von "Finanztip" bei "Hart aber fair". Allein mit der geplanten Erhöhung der Rentenbeiträge von derzeit 18,6 auf 22,3 Prozent bis 2045 (mit Generationenkapital) wird es laut Tenhagen nicht getan sein. Nötig seien zum Beispiel Hunderttausende Beitragszahler, die aus dem Ausland kommen müssten und mehr Frauen, die stärker in die Sozialversicherung einzahlen.

Frauen werden aber weiterhin in den Niedriglohnsektor gedrängt und sind deshalb im Alter besonders stark von Armut betroffen – die dann wiederum vom Staat per Bürgergeld bekämpft werden muss. Diese subventionierte Billigarbeit gehört für Türmer zu den Sünden der SPD aus den Hartz-IV- und Agenda-2010-Reformen. "Diese Krise ist schon auch politisch gemacht", kritisierte der Juso-Vorsitzende. "Deshalb sehe ich meine Partei in der Pflicht, dieses Problem zu lösen".