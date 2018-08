Innenministerium kleinlaut

Pegida-Demonstrant im "Frontal 21"-Film ist LKA-Mitarbeiter

Wütend in Richtung Kamera: Der erzürnte Demonstrant ist ein Tarifbeschäftigter des LKA Sachsen. (Quelle: Screenshot Twitter/GKDJournalisten)

Für das sächsische Innenministerium wird es nun richtig peinlich. Der Demonstrant, der im Frontal 21-Beitrag zu Merkel-Protesten nicht gefilmt werden wollte, ist Mitarbeiter des LKA.

Das sächsische Innenministerium hat am Mittwochabend mitgeteilt, dass ein eigener Mitarbeiter die Debatte um den Umgang der Dresdener Polizei mit Medien ausgelöst hat. "Frontal 21" hatte am Dienstagabend die Bilder gezeigt, wie ein Kamerateam von den Polizisten beim Filmen abgehalten wird, weil sich ein Demonstrant beschwert.









Der Mann mit Deutschlandhut, der schimpfend und drohend auf den Kameramann zuging, ist demnach ein Tarifbeschäftigter des Landeskriminalamts Sachsen. Er sei nach Informationen des LKA "nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der vorangegangenen Versammlung teilgenommen." Dabei handelte es sich um eine Anti-Merkel-Demo, zu der Pegida aufgerufen hatte.



💬 Im Zusammenhang mit dem Vorwurf, Beamte der @PolizeiSachsen haben am Donnerstag am Rande einer Demonstration in #Dresden, ein @ZDF/@Frontal21-Team behindert, informieren wir über neue Erkenntnisse. #dd1608 pic.twitter.com/YDcXCd5Pt9 — Sächsisches Staatsministerium des Innern (@SMIsachsen) August 22, 2018

Die Teilnahme daran stehe ihm frei, stellt Innenminister Roland Wöller (CDU) in einer Mitteilung klar. "Selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung." Er erwarte allerdings von allen Beschäftigten seines Ressorts "jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten".

Auf dem Weg zu der nächsten Kundgebung war der Mann von dem Kameramann gefilmt worden und hatte eindringlich aufgefordert, mit zur Polizei zu kommen. Die Polizei war schließlich auf die lautstarke, sehr einseitige Auseinandersetzung aufmerksam geworden und hatte sich eingeschaltet.



#Pegidawirkt - Sächsische Polizeibeamte machen sich zur Exekutive von #Pegida / #AfD -Anhängern und behindern TV-Team, das für @ZDF @Frontal21 dreht. Hier ein Auszug, die polizeiliche Maßnahme dauerte ca. 45 min. Zeitungskollegen aus #Dresden berichten von ähnlichen Vorfällen. pic.twitter.com/m1erCDU9WJ — Arndt Ginzel (@GKDJournalisten) August 18, 2018

Nach 18 Minuten, in denen die Lager getrennt und nach Darstellung der Polizei beruhigt, sowie die Identität festgestellt wurde, hatte ein anderer Demonstrant Anzeige wegen Beleidigung gegen einen Journalisten erstattet. Insgesamt zog sich die polizeiliche Maßnahme dann 45 Minuten hin, in denen die Journalisten nicht filmen konnten. Die Anzeige wegen Beleidigung gegen den Journalisten war zudem offensichtlich unbegründet. Videobilder zeigten, dass eine ganz andere Person die fraglichen Worte gesprochen hatte.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte am Wochenende getwittert, die einzigen Personen, die im Video seriös auftreten, seien Polizisten.

Sitz-Stickerei in Frakturschrift sorgte für Diskussionen

Das LKA in Sachsen war Ende 2017 schon einmal in die Schlagzeilen geraten, weil ein Panzerwagen mit Sitz-Stickerei in Frakturschrift und einem internen Logo des Spezialeinsatzkommandos geliefert wurde, das mit dem sächsischen Landeswappen nur wenig gemeinsam hat.

Das LKA erklärte dann, das Logo solle "weder Ausdruck einer rechten Gesinnung" sein noch "anderweitige ideologische Attitüden erkennen lassen". Man wolle aber den "in Teilen der Öffentlichkeit wahrgenommene Kontext unter allen Umständen korrigieren“. Die Stickerei wurde entfernt.