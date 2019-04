Palmer streitet mit Zuwanderer-Eltern

"Müssen ihnen erklären, wie Erziehung bei uns funktioniert"

10.04.2019, 17:58 Uhr | dpa, pdi

Boris Palmer sorgt erneut für hitzige Debatten: Der Grünen-Politiker legt sich auf einem Spielplatz mit einer Zuwanderer-Familie an. In einem anschließenden Statement vergleicht er deren Erziehungsmethoden mit denen der Nazis.

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat mit seinem Eingreifen in die Erziehung eines Zuwanderer-Paares für Aufregung gesorgt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Eltern, die wenige Jahre hier leben, erklären muss, wie Erziehung bei uns funktioniert", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sobald Kindern physisch oder seelisch schwerer Schaden angetan werde, müsse man sich einmischen.

Schwarze Pädagogik auf dem Spielplatz. Ja. Die Nazis hatten den Müttern noch beigebracht, dass man das Kind schreien... Gepostet von Boris Palmer am Samstag, 6. April 2019

Palmer hatte auf einem Tübinger Spielplatz einen Mann beobachtet, der einen rund zweijährigen weinenden und schreienden Jungen immer weiter schaukelte, und auf Facebook davon berichtet. Die Mutter des Jungen im schwarzen Kopftuch und Umhang habe zugeschaut, schrieb Palmer. Der Oberbürgermeister forderte darauf den Mann auf, das zu beenden, was dieser getan habe.

"So erzieht man Jungs zu harten Männern"

Palmer löste mit seinem Post eine Diskussion mit mehr als 700 Kommentaren aus, weil er das Verhalten des Paares auch in einen kulturell bedingten Zusammenhang setzte und als Methode der sogenannten schwarzen Pädagogik kritisierte. Der Begriff bezeichnet im geläufigen Gebrauch einen einschüchternden Erziehungsstil.







"Die Eltern waren erkennbar der Meinung, das schreiende Kind soll so lernen, mit der Angst umzugehen. So erzieht man Jungs zu harten Männern", schrieb Palmer. Schwarze Pädagogik sei weder christlich noch muslimisch, aber ziemlich schlimm für die Kinder. "Wenn wir uns einig sind, dass das bei den Nazis falsch war, warum sollte es dann heute nicht möglich sein, es bei Einwanderern auf dem Spielplatz falsch zu finden?", so der Oberbürgermeister.