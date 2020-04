Volle Kabine trotz Corona-Krise

Foto aus Aufzug sorgt für Kritik an Spahn, Bouffier und Co.

Ausgerechnet Gesundheitsminister Jens Spahn zieht für sein Verhalten in der Corona-Krise Kritik auf sich. Gemeinsam mit anderen Politikern und Medizinern fuhr er bei einem Termin in einem überfüllten Aufzug.

Ein Foto von Jens Spahn in einem überfüllten Aufzug sorgt für Kritik in den sozialen Netzwerken. Am Dienstag war der Gesundheitsminister zu Gast am Uniklinikum im hessischen Gießen. Dort wollte er sich mit Ärzten, Pflegern und Studenten über die Zustände im Gesundheitssystem unterhalten. Mit dabei waren unter anderem Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier – und Journalist Bodo Weissenborn. Der schoss ein Foto, das nun bei vielen für Kopfschütteln sorgt.



In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten pic.twitter.com/FSP4MQFv5O — Bodo Weissenborn (@_Straeuble) April 14, 2020

Darauf zu sehen sind Spahn und Bouffier, Kanzleramtsminister Helge Braun, der hessische Gesundheitsminister Kai Klose sowie der Chef der hessischen Staatskanzlei in Begleitung von medizinischem Personal. Mehr als zehn Menschen drängen sich in einen Aufzug. Zwar tragen alle Mundschutz, doch von Mindestabstand kann keine Rede sein. Weissenborn gibt an, das Foto am Dienstagmorgen geschossen zu haben.

Auf Twitter erntet die Situation Häme und Kritik. So schreibt eine Userin: "Tolle Vorbilder wie man richtig Abstand hält [...] Bekommen die jetzt auch ein Bußgeld? Weil das wäre gerecht und hätte einen Lerneffekt." Ein anderer schreibt: "Das meinten dann wohl die Wissenschaftler, die von Masken abrieten, weil sie zu Leichtsinn verleiten würden."