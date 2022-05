Ich habe das selbst nur von Facebook am Rande mitbekommen, ich bewege mich ja in den Gruppen nicht. Es gab wegen des Themas auch Kontakt mit der Polizei , die das auf dem Radar hat. Die haben mir geraten, gleich zu Beginn unserer Demo klarzumachen, dass wir die nicht wollen und deren Ansichten nicht teilen. Das werde ich sagen und solche Leute bitten zu gehen. Die helfen uns nicht, die schaden uns und unserem Anliegen. Und die Polizei hat uns Unterst├╝tzung zugesagt, wenn die unsere Kundgebung st├Âren.

Ich hatte jetzt noch einmal ein Gespr├Ąch und muss noch f├╝nf Ordner nachmelden, weil wir jetzt von 300 Teilnehmern ausgehen; es haben sich jetzt auch welche von der oberen Ahr angek├╝ndigt. Wir k├Ânnen aber nicht absch├Ątzen, ob es nicht noch mehr werden. Entstanden ist es aus einer WhatsApp-Gruppe mit 80 Mitgliedern. Das sind allesamt Betroffene von hier, keine Reichsb├╝rger, wie sie hier in einer Schule waren. ├ťber die habe ich mich schon in der ersten Woche ge├Ąrgert, als hier pl├Âtzlich eine Gruppe ausgeschw├Ąrmt ist und mit Warnung vor einem Dammbruch Panik gemacht hat.

So etwas kommt nicht von uns. Ich habe mich zwar auch gewundert, wie flott Hilfe f├╝r die Ukraine beschlossen wurde, und wir haben die Sorge, dass die Katastrophe an der Ahr dar├╝ber in Vergessenheit ger├Ąt. Hier ist noch viel zu tun, hier sind Sch├Ąden entstanden, die man in vielen Kriegsgebieten nicht sieht. Geld sollte aber f├╝r beides da sein, auch f├╝r die Ukraine. Wenn ich k├Ânnte, w├╝rde ich auch spenden.