Kanzler Olaf Scholz stellt sich Bürgerfragen in Magdeburg

Aktualisiert am 25.08.2022 - 18:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz reist für sogenannte Kanzlergespräche durch Deutschland. Verfolgen Sie hier live das Treffen in Magdeburg.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist für ein Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern aus Sachsen-Anhalt in Magdeburg . Das sogenannte Kanzlergespräch ist der zweite Bürgerdialog. 90 Minuten lang stellt sich Scholz den Fragen von rund 150 Menschen, die sich vorab für die Teilnahme beworben haben.

Vor dem Kanzlergespräch hatte Scholz den Forschungscampus der Otto-von-Guericke-Universität besucht und mit der Hochschulleitung, Wissenschaftlern und Studierenden zur Forschung und Fachkräftesicherung gesprochen. Thema war auch die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg. Intel will im kommenden Jahr mit dem Bau der beiden Halbleiterwerke in Magdeburg beginnen und rund 17 Milliarden Euro investieren.