Die Bevölkerung war noch nie so unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung wie aktuell. Was macht sie falsch? Und inwieweit ist Bundeskanzler Scholz verantwortlich? Darüber diskutieren wir im Podcast.

Die Republik ist aufgewühlt: Neben den Protesten von Bauern, Handwerkern und Spediteuren stecken wir im längsten Bahnstreik der Geschichte fest. Viele Menschen mussten an diesem Wochenende umplanen oder kommen erst gar nicht los. Und auch die Ampelregierung steckt fest, in den immer gleichen Mustern: Kommunikationsfehler, nicht genug Absprachen, Enttäuschung bei Betroffenen.

Woher kommt das? Was können sie noch besser machen – oder ist die Ampel am Ende? Darüber diskutiert Moderatorin Lisa Fritsch mit t-online-Chefredakteur Florian Harms und dem Politikchef von t-online, Christoph Schwennicke in dieser Podcastfolge:

Darüber hinaus geht es um die Frage, welche Verantwortung Bundeskanzler Scholz dabei trägt, was ihn von seinen Vorgängern unterscheidet und was er konkret ändern könnte, um mehr Führungskompetenz zu zeigen. Stimmen Sie dazu jetzt ab:

Auch an diesem Wochenende finden wieder Proteste gegen Rechtsextremismus und die AfD in verschiedenen Städten in Deutschland statt. In der Diskussion stellt Moderatorin Lisa Fritsch auch die Frage, welchen Einfluss sie auf die Bundesregierung haben. Könnte die Ampel in ihren demokratischen Grundsätzen dadurch gestärkt werden? Antworten hören Sie von unseren beiden Politikexperten in der Podcastfolge oben.

