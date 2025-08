Ein Politikwechsel sollte her: Nicht nur inhaltlich, auch in Sachen Stil wollte sich die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz von der dauerstreitenden Ampel abheben. Doch wie schwierig es ist, im politischen Alltag die Ruhe zu bewahren, machte die Kontroverse um die Verfassungsrichterwahl deutlich.

Richterwahl: Jede Menge Sprengstoff

Ablehnung in der Union erntete Brosius-Gersdorf offiziell wegen Plagiatsvorwürfen, die inzwischen ausgeräumt sind. Stärker aber noch verstimmt viele Christdemokraten ihre Position zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten zwölf Wochen. Für einen Teil bei CDU/CSU gilt sie deswegen inzwischen als unwählbar. In der Kritik steht auch Unions-Fraktionschef Jens Spahn , der die Mehrheit für die Wahl organisieren sollte und das offenbar nicht vorhergesehen hat. Bei der SPD hält man hingegen an der von ihr nominierten Kandidatin fest, Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil betonte das zuletzt. Die Wahl soll nach der Pause, vermutlich im September, stattfinden. Ausgang: ungewiss.

Bundeshaushalt: In der Ausgabenfalle

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte die Entwürfe zu den beiden Haushaltsgesetzen innerhalb weniger Wochen durch das Kabinett gepeitscht. Bei der Vorstellung des Haushalts 2026 am Mittwoch kündigte Klingbeil einen harten Sparkurs an – und appellierte auch an seine Kabinettskollegen, ihre Etat-Extrawünsche zu begraben. "Jede und jeder, der da am Kabinettstisch sitzt, wird sparen müssen", so Klingbeil.