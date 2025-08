Prozess in Dresden startet Dieser mutmaßliche Spion wird gefährlich für die AfD

Von Annika Leister 05.08.2025 - 07:34 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Maximilian Krah und sein ehemaliger Mitarbeiter Jian G. (Archivbild): G. steht in Dresden vor Gericht, AfD-Politiker Krah muss aussagen. (Quelle: Facebook)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Dresden beginnt ein brisanter Spionageprozess. Für einen ehemaligen AfD-Spitzenpolitiker steht dabei alles auf dem Spiel. Auch für seine Partei ist das Verfahren gefährlich.

Es ist ein Mammutprozess, der nicht nur AfD-Politiker Maximilian Krah, sondern auch seine Partei in Bedrängnis bringen dürfte: Ab diesem Dienstagmorgen steht Jian G., ehemaliger Mitarbeiter von Krah, mit seiner mutmaßlichen Komplizin Yaqi X. vor dem Dresdner Oberlandesgericht. Der Vorwurf gegen die beiden lautet: Spionage im Auftrag Chinas.

Loading...

t-online hatte die äußerst engen Verbindungen von Jian G. und Maximilian Krah nach China bereits im Herbst 2023 aufgedeckt. In einer exklusiven Recherche enthüllte t-online, wie Jian G. Reisen nach China für den damaligen EU-Abgeordneten Krah organisierte – inklusive Kontakten zum chinesischen Geheimdienstapparat; wie die beiden Lokalpolitiker aus Sachsen nach China lotsten; wie G. in Deutschland ein prochinesisches Firmennetzwerk aufbaute; wie Geld aus China in das Umfeld von G. floss und Krah im Parlament für China lobbyierte. Fotos, die t-online vorliegen, belegen zudem, dass Jian G. zugleich als Regierungskritiker auftrat und in Kreisen der chinesischen Exilopposition aktiv war – zum Teil in hochrangigen Positionen. Rund ein halbes Jahr nach Erscheinen der Recherche wurde G. festgenommen.

Nun muss sich Jian G. vor Gericht verantworten. Der Generalbundesanwalt wirft ihm vor, bereits seit 2002 für einen chinesischen Geheimdienst zu arbeiten. Seine Position in Krahs Brüsseler Büro ab 2019 soll er genutzt haben, um bis zu seiner Festnahme 2024 Informationen im EU-Parlament zu sammeln und an chinesische Stellen weiterzuleiten. Er soll sich dabei mehr als 500 teils vertrauliche Dokumente beschafft haben. Außerdem soll er Dossiers zu Parteiinterna und zum AfD-Führungspersonal, speziell zu den AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, angelegt haben. Chinesische Oppositionelle und Dissidenten soll er ausgespäht haben.

Yaqi X. soll Jian G. von August 2023 bis Februar 2024 zugearbeitet haben, legt ihr der Generalbundesanwalt zur Last. Sie arbeitete in einem Logistikunternehmen am Leipziger Flughafen und soll wiederholt Daten über Flüge, Fracht und Passagiere zur Weitergabe an den chinesischen Geheimdienst an Jian G. gegeben haben. Dabei ging es unter anderem um Informationen zum Transport von Rüstungsgütern.