Interessant an der Antwort des Innenministeriums sei es, dass man es im Innenministerium im April 2025 offenbar nicht für nötig befunden habe, die damals noch amtierende Innenministerin Faeser überhaupt zu unterrichten, so Emmerich weiter. Er frage sich, ob es sich hier um einen Fall von vorauseilendem Gehorsam gegenüber der kommenden neuen Führung gehandelt habe. Das Ministerium sei "auffällig schmallippig".

Faeser: "Sichtbares Zeichen gegen jede Diskriminierung"

In der Kleinen Anfrage, die auch von Emmerich gestellt wurde, wird das Innenministerium weiter gefragt, ob der jetzige Bundesinnenminister Dobrindt bereits vor seinem Amtsantritt am in den Vorgang der Erstellung des Schreibens zur Beflaggung vom 28. April involviert geworden sei. Die Antwort des Innenministeriums, unterzeichnet von Innenstaatssekretärin Daniela Ludwig, lautet: "Nein." Dass das Schreiben einschränkenden Charakter habe, weist das Innenministerium zurück.

Schon 2022 sei die zeitliche Beschränkung von "einem Tag im Jahr" ausgeführt, so das Innenministerium. Zumindest aus dem veröffentlichten Schreiben geht dies so allerdings nicht eindeutig hervor. Die damalige Innenministerin Faeser hatte zudem mitgeteilt, dass es ihr wichtig gewesen sei, "das Hissen der Regenbogenflagge zu bestimmten Anlässen an Bundesgebäuden" zu erlauben. "Zum Beispiel am Christopher Street Day setzen wir so ein sichtbares Zeichen des Staates für Vielfalt und gegen jede Diskriminierung", so Faeser damals.