Aktualisiert am 04.08.2025 - 14:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach (CDU) hat sich erstmals zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen geäußert. Sie spricht zwar von "fingierten Vorwürfen", zieht aber für sich eine erste Konsequenz. Wie sie in einem Schreiben an den CDU-Kreisvorstand Rhein-Berg ankündigte, stellt sie vorerst öffentliche Auftritte ein, um einen Schaden der Partei im Kommunalwahlkampf abzuwenden. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger".

Bosbach wird vorgeworfen, sich im Januar dieses Jahres durch Scheinrechnungen mit Parteigeldern in Höhe von 2.500 Euro bereichert zu haben. Die Politikerin ließ den Betrag mutmaßlich an einen CDU-Angestellten auszahlen, der die Summe später an sie weitergab. Laut ihren Anwälten handelte es sich dabei um "private Geldmittel". Nach einer t-online-Recherche steht zusätzlich auch der Vorwurf des Stimmenkaufs im Raum: Demnach habe die 35-Jährige 2023 bei einer Vorstandwahl im Landeskreis Stimmen gekauft.