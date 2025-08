Beate Zschäpe: Sie wurde als Mittäterin an der NSU-Mordserie verurteilt. (Archivbild) (Quelle: Tobias Hase/dpa/Archivbild/dpa)

Die verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe ist einem Bericht der "Zeit" zufolge in ein Neonazi-Aussteigerprogramm aufgenommen worden. Ihr Rechtsanwalt Mathias Grasel bestätigte dies der Zeitung. Um welches es sich konkret handelt, werde "aus Gründen der Verschwiegenheitspflicht" nicht bekannt gegeben, so Grasel demnach.

Zschäpe war 2018 nach mehr als fünf Jahren Prozessdauer als Mittäterin an der NSU-Mordserie zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen.

Der NSU war eine Neonazi-Terrorzelle, bestehend aus Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die von 2000 an jahrelang unerkannt zehn Morde in ganz Deutschland verübte. Ihre Opfer waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Mundlos und Böhnhardt verübten zudem zwei Bombenanschläge in Köln mit Dutzenden Verletzten. Die beiden töteten sich 2011, um ihrer Festnahme zu entgehen - erst da flog der NSU auf.