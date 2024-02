Aktualisiert am 01.02.2024 - 16:28 Uhr

Aktualisiert am 01.02.2024 - 16:28 Uhr

Der Bundesrat bremst einen Beschluss zu der von der Bundesregierung geplanten Streichung von Diesel-Steuervergünstigungen für Landwirte aus. Das Haushaltsfinanzierungsgesetz, in dem die Maßnahme enthalten ist, steht nicht auf der Tagesordnung der Länderkammer am Freitag, wie ein Sprecher des Bundesrats am Donnerstag erklärte.