Aktualisiert am 29.02.2024 - 13:09 Uhr

Aktualisiert am 29.02.2024 - 13:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Steinmeier appelliert an Parteien, den Rechtsstaat zu schützen

Die Regierung will das Bundesverfassungsgericht für den Fall absichern, dass Extremisten politisch die Oberhand gewinnen. Doch die Union zaudert. Nun springt der Bundespräsident der Ampel bei.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, das Bundesverfassungsgericht vor möglichen Angriffen auf seine Unabhängigkeit zu schützen. In Staaten wie Polen und Ungarn habe die Unabhängigkeit der höchsten Gerichte immer zuerst im Zentrum von Angriffen auf die liberale Demokratie gestanden, sagte Steinmeier in Berlin .

Steinmeier fordert "eine ernsthafte Debatte"

Er sei sich klar über die Tragweite und Komplexität einer solchen Regelung, sagte Steinmeier in einem Debattenforum zur Demokratie in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. "Dennoch: Meines Erachtens ist jetzt die Zeit, über Inhalt und Umfang einer solchen Verfassungsergänzung nachzudenken. Es wäre gut, wenn dazu eine ernsthafte Debatte in Gang käme."