Aktualisiert am 26.04.2024 - 10:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach dem Bekanntwerden von Ministeriumsdokumenten über die Entscheidung zur Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke fordern CDU-Politiker einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Mark Helfrich (CDU), sprach in der "Bild"-Zeitung vom Freitag von einer "Täuschungsaktion". Diese müsse "in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden". Die Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt hatten am Donnerstag einen Bericht des Magazins "Cicero" zurückgewiesen, wonach "Netzwerke der Grünen" die Entscheidung über eine Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke "manipuliert" hätten.