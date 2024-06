Wieder ist es in Mannheim zu einem Messerangriff gekommen – diesmal ist das Opfer ein Lokalpolitiker der AfD. Ein Überblick über beide Fälle.

Nach dem Angriff eines mutmaßlichen Islamisten ist es in Mannheim erneut zu einem Messerangriff gekommen: Diesmal wurde ein Lokalpolitiker der AfD verletzt. Es ist damit der zweite Vorfall innerhalb von fünf Tagen.

Was ist über den Angriff auf den AfD-Politiker bekannt?

In Mannheim ist ein AfD-Kandidat für die Kommunalwahl mit einem Messer verletzt worden. Der 25-jährige Täter wurde demnach festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am späten Dienstagabend um 22.45 Uhr. Nach Informationen von t-online handelt es sich bei dem Betroffenen um den Lokalpolitiker Heinrich Koch.

Der Politiker wurde laut Polizei mit einem Cuttermesser verletzt, erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Zu dem Vorfall gibt es auch ein entsprechendes Video, das mittlerweile im Internet kursiert. Koch hat es offenbar selbst gefilmt: Darin ist zu sehen, wie er einem Mann über den Marktplatz hinterherläuft und schreit "Stopp! Bleiben Sie stehen!"

Die Partei spricht von einer Attacke von Linksextremisten. Die Polizei kann diese Angaben allerdings nicht bestätigen. Laut Polizei gibt es "deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung", weshalb der 25-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert wurde. Gleichzeitig hat die Polizei keine Kenntnisse, dass der Angreifer gewusst hatte, dass es sich bei dem Opfer auch um den AfD-Politiker gehandelt habe.

Was ist über den Messerangriff aus der vergangenen Woche bekannt?

Bereits am vergangenen Freitag ist es in Mannheim zu einem Messerangriff gekommen. Ein 25-jähriger Afghane hatte am Freitag fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Unter den Opfern war auch der bekannte Islamkritiker Michael Stürzenberger.