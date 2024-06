Kontra

Nein, ein solches Vorgehen ist weder umsetzbar noch gerecht

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Messerattacke von Mannheim abscheulich war und der Täter nach deutschem Gesetz verurteilt werden muss. Doch der Fall Mannheim kann nicht der Beleg dafür sein, dass Deutschland künftig Straftäter nach Afghanistan oder Syrien abschieben sollte.

Die Forderung ist natürlich naheliegend und kommt gerade kurz vor einer Wahl gut an: Was haben schon mutmaßliche Islamisten in unserer Gesellschaft zu suchen? Wer allerdings wie Bundeskanzler Olaf Scholz und zahlreiche weitere Politiker solche Abschiebungen fordert, sollte auch genau erklären, wie er sich das praktisch vorstellt.

Mit Afghanistan unterhält Deutschland seit der Machtergreifung der Taliban keine diplomatischen Beziehungen. Der damalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) verhängte 2021 zu Recht einen Abschiebestopp, da das Land keinen rechtsstaatlichen Prinzipien mehr folgt. Erst vor drei Tagen wurden dort 63 Straftäter öffentlich ausgepeitscht. Ein ähnlich gescheiterter Staat ist auch Syrien, wo der Machthaber Baschar al-Assad noch immer einen Krieg gegen das eigene Volk führt und seine Bürger brutal foltern und umbringen lässt. Wer in diese Länder abschieben will, muss sich also mit Kriegsverbrechern und Fundamentalisten erst einmal an einen Tisch setzen – und vermutlich auch sehr tief dafür in die Tasche greifen.

Im Extremfall kann eine Abschiebung in diese Länder ein Todesurteil sein – oder vielleicht werden Islamisten in beiden Ländern sogar noch für ihre Taten gefeiert und kommen völlig straffrei davon? Beides lässt sich nicht ausschließen, ist aber gleichermaßen inakzeptabel. Eine Verurteilung vor einem ordentlichen deutschen Gericht wäre stattdessen die sinnvollere und vor allem gerechtere Maßnahme.