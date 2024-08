Newsblog zum Messerattentat Mutmaßlicher Täter von Solingen stellt sich der Polizei Von t-online , fho Aktualisiert am 25.08.2024 - 00:11 Uhr Lesedauer: 7 Min. Polizisten einer Spezialeinheit in Solingen: In einem Flüchtlingsheim läuft derzeit ein Polizeieinsatz. (Quelle: Thilo Schmuelgen/reuters) Kopiert News folgen

Mehr als 24 Stunden nach dem Anschlag von Solingen hat sich der Täter der Polizei gestellt. Zuvor gab es einen SEK-Einsatz in einem Flüchtlingsheim.

Bei dem Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen wurden am Freitagabend drei Menschen getötet, acht weitere verletzt, fünf von ihnen schwer.

Verfolgen Sie den Stand der Ermittlungen in unserem Newsblog:

Reul: "Wirklich Verdächtigen" nach Angriff festgenommen

23.51 Uhr: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bestätigt die Festnahme in den ARD-"Tagesthemen". Es handele sich um einen "wirklich Verdächtigen", den man den ganzen Tag gesucht habe. Was bisher alles über den mutmaßlichen Täter bekannt ist, lesen Sie hier.

Mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei

23.39 Uhr: Der mutmaßliche Attentäter von Solingen ist gefasst. Der 26-jährige Syrer Issa al H. habe sich einer Polizeistreife gestellt, berichten "Spiegel" und "Bild". Seine Kleidung sei schmutzig und blutverschmiert gewesen.

Laut "Spiegel" stammt der mutmaßliche Täter aus der syrischen Stadt Deir al-Sor und kam Ende Dezember 2022 nach Deutschland. In Bielefeld soll er Antrag auf Asyl gestellt haben und ein Jahr später sogenannten subsidiären Schutz erhalten haben, wie es häufig bei Geflüchteten aus Bürgerkriegsgebieten der Fall ist. Er sei sunnitischer Muslim, so der "Spiegel" weiter. Den Sicherheitsbehörden soll er bislang nicht als islamistischer Extremist bekannt gewesen sein.

Rolle des Festgenommenen noch unklar

23.12 Uhr: Nach der Festnahme in der Solinger Flüchtlingsunterkunft ist unklar, welche Rolle die festgenommene Person in Bezug auf den Messerangriff gespielt hat. Eine Polizeisprecherin bestätigt die Festnahme. Es handele sich "um eine Person, die im Zusammenhang mit der Tat steht", sagt sie. Weitere Angaben etwa zu Alter oder Herkunft des Festgenommenen macht sie zunächst aber nicht.

Attentat in Solingen: Was wir wissen und was nicht

22.24 Uhr: Nach dem Attentat in Solingen ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Insgesamt wurden am Samstag so zwei Personen festgenommen. Der IS beansprucht die Tat für sich. Lesen Sie in der Zusammenfassung, was bisher über die Tat und die bisherigen Ermittlungen bekannt ist.

Trauergottesdienst am Sonntag

21.59 Uhr: In Gedenken an die Opfer des tödlichen Messer-Angriffs in Solingen soll es am Sonntagmorgen einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche geben. Ab 10.00 Uhr gebe es dort "einen geschützten Raum für alle, die mittrauern, mitsingen und mitbeten wollen", sagt Stadtdechant Michael Mohr der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kirche liegt unweit vom Tatort, wo am Freitagabend bei einem Stadtfest drei Menschen getötet worden waren. Schon am Samstagabend gab es in der Solinger Fußgängerzone eine Andacht, an der Hunderte um die Opfer trauernde Menschen teilnahmen.

Festnahme in Flüchtlingsunterkunft in Solingen

21.31 Uhr: Im Zusammenhang mit dem Messerangriff von Solingen hat die Polizei eine Person in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt festgenommen. Tatzusammenhänge würden nun geprüft, sagte ein Polizeisprecher.

SEK-Einsatz in Flüchtlingsheim in Solingen