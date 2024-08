Newsblog zum Solingen-Anschlag Terrormiliz IS veröffentlicht Video des Verdächtigen Von t-online , fho , jaf Aktualisiert am 25.08.2024 - 22:05 Uhr Lesedauer: 14 Min. Die Nachrichtenagentur der Terrormiliz IS hat ein Foto geteilt, das den mutmaßlichen Täter von Solingen zeigen soll. (Quelle: Amaq News Agency) Kopiert News folgen

Nach dem Solingen-Anschlag stellt sich der Syrer Issa al H. der Polizei. Die Terrormiliz IS veröffentlicht ein Foto des Mannes. Alle Informationen im Newsblog.

Bei dem Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen sind am Freitagabend drei Menschen getötet worden. Acht weitere wurden verletzt, fünf von ihnen schwer.

Verfolgen Sie den Stand der Ermittlungen in unserem Newsblog:

IS veröffentlicht Video des Verdächtigen

22.02 Uhr: Die Terrormiliz IS veröffentlicht ein Video, das vom mutmaßlichen Täter von Solingen stammen soll. In dem etwa einminütigen Video ist ein vermummter, jung wirkender Mann zu sehen, der ein langes Messer in die Kamera hält. Er leistet dem Anführer des IS darin auf Arabisch einen Treueeid und bezeichnet diesen mit dem Ehrentitel "Emir". Schon am Samstag hatte der IS die Tat mit drei Todesopfern für sich reklamiert.

Der IS teilte über seine Propagandakanäle im Internet mit, vom Täter des Messerangriffs von Solingen Videos erhalten zu haben. Wann das Video aufgenommen wurde und ob es sich beim darin gezeigten Mann um den Täter handelt, konnte zunächst nicht überprüft werden.

Der Mann nennt sich in dem Video Samarkand A. – möglicherweise ein Kampfname – und sagt, er stamme aus Dair as-Saur im Osten Syriens, wo Zellen der Terrormiliz bis heute aktiv sind und Anschläge verüben. Der mutmaßliche Täter von Solingen, ein 26-jähriger Syrer, hatte sich am Samstagabend gestellt und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

IS veröffentlicht Kampffoto des Tatverdächtigen

20.29 Uhr: Die Nachrichtenagentur Amaq der Terrormiliz IS veröffentlicht ein Foto, das den mutmaßlichen Täter von Solingen zeigen soll. Darauf ist ein Mann in schwarzem Gewand zu sehen, der sein Gesicht mit zwei Tüchern vermummt hat. Amaq behauptet darüber hinaus, im Besitz von "Videobändern des Täters" zu sein, die einen Treueschwur an den IS und an die Feinde der Muslime gerichtete Botschaften enthalten.

Reul: Tatwaffe hatte Klinge von 15 Zentimetern

20.25 Uhr: Bei der Durchsuchung der Asylunterkunft am Samstagabend wurde unter anderem eine Halterung für ein Messer gefunden, sagt Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) der "Rheinischen Post". "Und da passte das von uns zuvor gefundene Messer genau rein." Das in der Nähe des Tatorts gefundene Messer habe eine Klinge von 15 Zentimetern und sei die einzige Tatwaffe.

Scholz besucht am Montagvormittag Solingen

16.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Montag die Stadt Solingen besuchen. Er werde am Vormittag dorthin fahren, bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Geplant sind demnach am Vormittag Treffen mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), ein Gedenken an die Opfer am Ort des Anschlags, sowie ein Gespräch mit Einsatzkräften. Anschließend soll es ein gemeinsames Pressestatement geben.

Tatverdächtiger in U-Haft

16.29 Uhr: Der Tatverdächtige Issa al H. kommt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe Haftbefehl unter anderem wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und wegen Mordes erlassen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

FDP-Politikerin fordert Umdenken bei der Migrationspolitik

15.29 Uhr: Die FDP-Politikerin Linda Teuteberg fordert, ähnlich wie Merz und die CSU, ein sofortiges Umdenken in der Migrationspolitik. "Die entsetzliche Tat in Solingen und die Vorgeschichte des Täters zeigen auf bittere Weise erneut, dass eine konsequente Zeitenwende in der Migrations- und Integrationspolitik nötig und eine Schicksalsfrage für die Selbstbehauptung liberaler Demokratien ist", sagt Teuteberg im Gespräch mit t-online. Zu einer seriösen Debatte über Migration gehöre es, die "legitimen Interessen" des Aufnahmelandes nach innerer Sicherheit und Liberalität endlich anzuerkennen, ergänzt sie. Mehr dazu lesen Sie hier.

Union verlangt nach Solingen Innenausschuss-Sondersitzung