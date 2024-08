Der Schock nach dem mutmaßlich islamistischen Attentat in Solingen ist groß. Dabei besteht die Gefahr seit vielen Jahren. Ein Gastbeitrag von Ruben Gerczikow.

Die Solinger wollten drei Tage lang ihre Heimatstadt feiern. Dafür hatte die Stadt ein diverses Programm mit etlichen Veranstaltungen geplant. Solingen wollte sich mit dem "Festival der Vielfalt" zur Gründung vor 650 Jahren selbst beschenken. Doch das fröhliche, ausgelassene Feiern wurde jäh unterbrochen. Am Freitag stach ein Mann auf dem dicht gefüllten Marktplatz auf mehrere Menschen ein.

Er ermordete drei Menschen und verletzte acht weitere. Es ist der zweite mutmaßlich islamistische Anschlag in Deutschland innerhalb weniger Monate. Bereits am 31. Mai 2024 hatte ein 25-jähriger afghanischer Staatsbürger und möglicher Anhänger der Taliban den Polizisten Rouven Laur tödlich mit einem Messer verletzt.

Kein Phänomen des vergangenen Jahrzehnts

Es vergingen nicht einmal 24 Stunden, ehe das Internet voll mit Spekulationen, Diskussionen und politischen Beileidsbekundungen war. Inzwischen hat sich ein 26-jähriger Syrer der Polizei gestellt, der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen, und der "Islamische Staat" hat den Terroranschlag für sich reklamiert.

Für die Alternative für Deutschland (AfD) und weitere rechte bis rechtsextreme Gruppierungen ist der Fall eindeutig. Schuld an der islamistischen Bedrohung sei einzig und allein die deutsche Migrationspolitik und die sogenannte Flüchtlingskrise 2015. Viele Diskussionen um Islamismus hierzulande fokussieren sich so stark auf das Jahr 2015, dabei werden – bewusst oder dies wird zumindest in Kauf genommen – einige Aspekte grundsätzlich ausgelassen.

Denn Islamismus in Deutschland ist keineswegs ein Phänomen des vergangenen Jahrzehnts, wie ein Blick auf den wohl bekanntesten Terroranschlag der Welt zeigt. So lebten und studierten mehrere Terroristen der Anschläge vom 11. September 2001 in Hamburg. Zwar wurde 9/11 in Afghanistan geplant, aber die Hamburger Terrorzelle um Mohammed Atta spielte eine zentrale Rolle.

"Europäisierung" des Islamismus

Peter R. Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am Londoner King’s College und beobachtet die Entwicklungen des islamistischen Terrorismus. Gerade mit Blick auf den von US-Präsident George W. Bush verkündeten "Krieg gegen den Terror" sieht er eine Entwicklung, die auch für spätere Anschlagspläne in Deutschland als relevant erscheint. Nach dem Beginn des Irakkrieges 2003 schlossen sich immer mehr in Europa geborene Muslime der zweiten oder dritten Generation islamistischer Gruppen an. Ebenso wie aus anderen Religionen konvertierte Menschen.

Zur Person Ruben Gerczikow ist Autor und hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Anfang 2023 ist sein gemeinsam mit Monty Ott verfasster Reportageband "Wir lassen uns nicht unterkriegen – Junge jüdische Politik in Deutschland" im Verlag Hentrich & Hentrich erschienen.

Neumann spricht von einer "Europäisierung", da sich die islamistischen Gruppen primär mit Fragen der europäischen Politik und nicht nur der muslimischen Welt beschäftigen. So nahmen in Deutschland 2007 die Sicherheitsbehörden zwei deutsche Konvertiten sowie zwei türkischstämmige Männer fest, die die sogenannte "Sauerland-Gruppe" gegründet hatten. Die Zelle der "Islamischen Djihad Union" plante Autobombenanschläge.

Knapp zehn Jahre nach 9/11, am 2. März 2011, ereignete sich am Frankfurter Flughafen der erste islamistische Anschlag in Deutschland mit Todesopfern. Der im Kosovo geborene Terrorist ermordete zwei US-Soldaten und verletzte zwei weitere Personen. Er soll mit dem späteren IS-Terroristen und Gangster-Rapper Denis Cuspert alias "Deso Dogg" in Kontakt gestanden haben.

Traditionslinie von islamistischen Ideologien in Deutschland

Ab 2011 reisten 1.150 Menschen aus islamistischer Motivation nach Syrien oder den Irak. Die meisten Ausreisen erfolgten zwischen 2013 und 2015, wie aus einer Antwort der Bundesregierung hervorgeht. Zu diesem Zeitpunkt zählte Pierre Vogel, der salafistische Prediger und Konvertit mit dem kölschen Dialekt, zu den bekanntesten Gesichtern des radikalen Islams in Deutschland, was ihm auch ausreichend Sendezeit in deutschen Talkshows bescherte.