Die Nähe zu Dresden helfe da nicht. "Die Leute wollen am Wohnort zu Arzt gehen." Zudem müsse man nicht nur Wilsdruff, sondern auch zahlreiche Dörfer drumherum versorgen. Ihre Forderung an eine neue Landesregierung: "Finanzielle Unterstützung und den ländlichen Bereich schmackhaft machen." Damit sich weitere Ärzte ansiedeln, denn die sind derzeit zumindest nicht in Sicht. Der Ärztemangel fängt direkt hinter den Grenzen der Großstädte an.

Dresden so nah und doch so fern

Ärztemangel, Bevölkerungswachstum, wirtschaftlicher Boom: In Wilsdruff kommt vieles zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst. Das alles bestätigt die Bürger in ihrem Gefühl, nicht mitgenommen zu werden. Die Menschen in Wilsdruff sind hin- und hergerissen zwischen einem Gefühl des Abgehängtseins im ländlichen Raum und der Abhängigkeit und Präsenz der Großstadt Dresden in unmittelbarer Nähe. Auf viele Menschen hat es offenbar keine Auswirkungen, dass sie in einer Boomregion leben. Es herrscht das Gefühl, dass man in der nahen Landeshauptstadt kein Interesse am in vielen Bereichen doch so fernen Wilsdruff habe.