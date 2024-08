CDU und AfD kämpfen an diesem Sonntag um den Wahlsieg: Umfragen sehen die beiden Parteien vor der Landtagswahl in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Und die Wahl hält eine weitere Überraschung bereit: Das noch frische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) könnte aus dem Stand drittstärkste Partei werden – wie die AfD präsentiert sie sich als eine Alternative zu den etablierten Parteien.

Beide Milieus sind in Sachsen deutlich stärker ausgeprägt als im deutschen Durchschnitt. Die Grafik zeigt, dass Gruppen, die die wirtschaftlich mittleren und unteren Einkommensklassen und gesellschaftlich eher traditionellere Anschauungen repräsentieren, in Sachsen stärker vertreten sind. Milieus hoher Einkommensschichten und sehr progressive Milieus sind dagegen deutlich unterrepräsentiert.

Neben den bereits genannten stechen in Sachsen zwei weitere Milieus hervor. Zum einen das traditionelle Milieu , das sich vor allem aus der älteren Generation zusammensetzt, die Sicherheit und Ordnung liebt und in einer kleinbürgerlichen Welt oder traditionellen Arbeiterkultur verhaftet ist. Dazu kommt das prekäre Milieu , die das Sinus-Institut als die um Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht bezeichnet, in der ein Gefühl des Abgehängtseins und der Verbitterung vorherrscht.

Warum sind AfD und BSW in Sachsen so stark?

In der sächsischen Verteilung liegt laut den Forschern des Sinus-Instituts auch eine Erklärung für den Erfolg der AfD und des BSW. Denn die Parteien stoßen in den Milieus auf unterschiedliche Resonanz: "Die AfD wird überdurchschnittlich in kleinbürgerlichen Milieus, aber auch in den Milieus der Mitte gewählt", sagt Tim Gensheimer vom Sinus-Institut t-online.