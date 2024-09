Trotz thematischer Differenzen kommt die CDU in Thüringen bei einer Koalition ohne das BSW nicht aus. Wie das klappen könnte, haben Mario Voigt und Sahra Wagenknecht wohl in Berlin ausgelotet.

Keine führenden Vertreter des BSW aus Thüringen dabei

Führende Thüringer BSW-Vertreter nahmen dem Bericht zufolge nicht an dem Treffen in Berlin teil. Sie hätten zur gleichen Zeit eine Pressekonferenz zur Konstituierung der Landtagsfraktion gegeben.

AfD in Thüringen mit großem Abstand Wahlsieger

Aufgrund schwieriger Mehrheitsverhältnisse gestaltet sich die Regierungsbildung in Thüringen kompliziert. Mit Abstand stärkste Partei wurde die vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte AfD , mit der allerdings keine der anderen Parteien koalieren will. Zweitstärkste Kraft wurde die CDU vor BSW und Linkspartei. Die SPD kam ebenfalls in den Landtag, Grüne und FDP jedoch nicht.

Ähnlich gestaltet sich die Lage in Sachsen, wo ebenfalls am 1. September Landtagswahlen stattfanden. Die Wahlsiegerin CDU (31,9 Prozent) ist auch dort für eine Mehrheitsregierung auf das BSW (11,8 Prozent) angewiesen. Der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich ebenfalls in dieser Woche mit Wagenknecht in Berlin getroffen, um eine "Zusammenarbeit auszuloten". Eine Minderheitsregierung lehnt Kretschmer für Sachsen ab.