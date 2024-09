Die Regierungsbildung in Sachsen gestaltet sich schwierig. In Berlin haben nun Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sahra Wagenknecht über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich mit der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht getroffen. Das Gespräch habe am Montagnachmittag in Berlin stattgefunden, teilte die CDU mit. Ziel des Treffens war es demnach, "Möglichkeiten einer konstruktiven politischen Zusammenarbeit auszuloten". In den kommenden Tagen sollen nun Gespräche zwischen der CDU und dem BSW in Sachsen beginnen.