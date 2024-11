Aktualisiert am 16.11.2024 - 13:26 Uhr

Ex-Finanzminister Lindner warf Kanzler Scholz eine "Entlassungsinszenierung" vor - und steht nun selbst in der Kritik. (Archivbild) (Quelle: Christoph Soeder/dpa/dpa-bilder)

Wer ist schuld am Bruch der Ampelkoalition? SPD und FDP machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Nun sorgen Medienberichte für Aufregung.

SPD-Chefin Saskia Esken zeigte sich ebenfalls enttäuscht. "Der Schaden, der der Vertrauenswürdigkeit von Politik zugefügt wurde, ist nicht zu ermessen", sagte sie beim Landesparteitag der baden-württembergischen SPD in Offenburg . Wenn man nun erkennen müsse, wie gezielt diese Situation herbeigeführt worden sei, setze das ein großes Fragezeichen hinter die Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit von Politik.

Lauterbach nennt Vorgehen "schäbig"

"Die Wahrheit über den Bruch der Koalition tritt immer deutlicher zutage", sagte Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Spiegel". "Wenn es stimmt, dass die FDP bereits im September ein Drehbuch dazu geschrieben hat, dann erscheinen Vorkommnisse im Nachhinein in einem neuen Licht. Ich fühle mich getäuscht und ich bin enttäuscht."

Dass die FDP ihr Drehbuch offenbar als "D-Day" bezeichnet hat, lasse ihn entsetzt zurück. Besonders Erinnerungen an die Befreiung vom Faschismus und tödliche Werkzeuge für die politische Inszenierung zu benutzen, so Mützenich weiter, zeige, "wie tief Herr Lindner gefallen ist".

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte das Vorgehen "schäbig" und "eine unfassbare Enttäuschung". Das FDP-Vorgehen sei "auch menschlich ein Armutszeugnis", schrieb Lauterbach in der Nacht auf X. "Mit einer solchen Partei darf man nicht regieren. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt quittierte die "bemerkenswerten" Berichte mit einem knappen "aha".

Laut Recherchen der "Zeit" soll sich die FDP akribisch auf ein Ende der Ampel-Koalition vorbereitet haben. In mehreren Treffen seien verschiedene Szenarien durchgespielt worden. Teilgenommen hätten unter anderen die damaligen FDP-Minister. Die "Zeit" beruft sich auf Schilderungen mehrerer Personen, die mit den Vorgängen vertraut seien. Zudem habe die Redaktion Dokumente eingesehen, die in diesen Wochen entstanden seien. Lesen Sie hier mehr dazu.

"Mit der FDP kann man aktuell nicht regieren"

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, hat den Liberalen ebenfalls die Regierungstauglichkeit abgesprochen. "Mein Fazit ist, mit der FDP kann man aktuell nicht regieren", so Dröge bei RTL/ntv. Jeder, der künftig mit den Liberalen regieren wolle, müsse sich genau anschauen, was gerade passiert sei, sagte Dröge. "Die FDP ist nicht regierungsfähig, sie ist nicht in der Lage, konkrete Zusagen einzuhalten."