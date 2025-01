Bundesregierung Scholz kontert Baerbock: Keine Ukraine-Hilfe ohne Schulden

Von dpa Aktualisiert am 17.01.2025 - 13:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Scholz bleibt bei der Ukraine-Hilfe hart. Er hat nun Union, FDP und Gr├╝ne gegen sich. (Quelle: Fabian Sommer/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Streit um die Ukraine-Hilfe spitzt sich zu. Er wird jetzt auch zwischen dem Kanzler und seiner Au├čenministerin offen ausgetragen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekr├Ąftigt, dass er zus├Ątzliche Waffenlieferungen in die Ukraine im Wert von drei Milliarden Euro nur bei einer Aussetzung der Schuldenbremse zustimmen will. "Die einzige L├Âsung, ohne es durch K├╝rzung ├╝berall in Deutschland zu finanzieren, ist eine zus├Ątzliche Kreditaufnahme", sagte er nach einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpr├Ąsidenten Ulf Kristersson in Berlin. "Das ist ├╝brigens der Weg, den praktisch jedes Land um uns herum gegangen ist."

Krach mit Baerbock: Wer h├Ąngt das F├Ąhnchen in den Wind?

Den indirekten Vorwurf von Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne), dass er das Thema zu Wahlkampfzwecken missbrauche, wies Scholz zur├╝ck. "Wer da so sein F├Ąhnchen in den Wind h├Ąngt, will ich mal undiskutiert lassen", sagte er.

Baerbock hatte "Politico" gesagt, es schmerze sie, dass im Wahlkampf manchen der Gewinn von Stimmen f├╝r die Bundestagswahl im Zweifel wichtiger sei als Europas Verantwortung f├╝r Frieden. "F├╝r mich hei├čt verantwortungsvolle Politik, eben nicht das F├Ąhnchen in den Wind zu h├Ąngen und das in Wahlk├Ąmpfen vielleicht nochmal andersrum aufzuh├Ąngen", sagte Baerbock ohne Scholz beim Namen zu nennen.

Die Gr├╝nen sind wie FDP und Union der Meinung, dass eine Finanzierung der Ukraine-Hilfe ├╝ber eine "au├čerplanm├Ą├čige Ausgabe" m├Âglich ist. Daf├╝r gibt Artikel 112 des Grundgesetzes aber eine Bedingung vor: "Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bed├╝rfnisses erteilt werden." Ein Beispiel f├╝r eine solche Ausgabe waren 2013 Soforthilfen f├╝r Flutopfer nach schweren ├ťberflutungen in Teilen Deutschlands.

Scholz rechnet mit Entscheidung erst bei der Wahl

Wegen der unterschiedlichen Ans├Ątze geht Scholz davon aus, dass die Finanzierungsfrage erst bei der Wahl am 23. Februar entschieden wird. "Bei der Bundestagswahl steht diese Frage zur Abstimmung: Ob man das auf Kosten des Haushalts und auf Kosten von Zusammenhalt, Gerechtigkeit und Zukunftsinvestitionen in Deutschland machen will oder extra."