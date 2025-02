Der frühere Bundespräsident Horst Köhler ist tot. Er starb am frühen Samstagmorgen im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie das Bundespräsidialamt in Berlin mitteilte. Köhler war 2004 erstmals zum Staatsoberhaupt gewählt worden, 2010 trat er überraschend zurück.

Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte der Witwe Eva Luise Köhler zum Tode ihres Mannes. „Die Nachricht vom Tode Ihres Mannes hat mich sehr traurig gemacht. Ich spreche Ihnen und allen Angehörigen mein tief empfundenes Beileid aus", heißt es in einer Mitteilung des Bundespräsidialamts. "Viele Menschen in unserem Land werden mit Ihnen trauern."

Mit Horst Köhler verliere Deutschland "einen sehr geschätzten und überaus beliebten Menschen, der Großes geleistet hat – für unser Land und in der Welt", so Steinmeier. Obwohl er vor seinem Amtsantritt vielen Menschen zunächst unbekannt gewesen sei, habe er schnell Anerkennung und Sympathie erworben. "Es waren vor allem seine Zugewandtheit, sein ansteckendes Lachen und sein Optimismus, es waren sein Glaube an die Stärke unseres Landes und an die Energie und die Kreativität seiner Menschen, die ihn so viele Herzen gewinnen ließen. Es waren aber auch seine oft klaren und längst nicht immer bequemen Mahnungen und Ansprachen, die ihm Anerkennung brachten."