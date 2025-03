Fast 200 Menschen aus Afghanistan sind am Donnerstag in Hannover gelandet: Die Maschine steht wohl am Terminal D des Flughafens. (Quelle: Nord-West-Media TV & Nachrichten GmbH im Auftrag für Martin Dziade)

Eigentlich wollte die Union bis zur Aufnahme der Regierungsgeschäfte keine weiteren Afghanen per Flug ins Land holen. Dennoch landete nun erneut eine Maschine in Deutschland.

Trotz massiver Kritik seitens der Union ist innerhalb weniger Wochen erneut ein Charterflugzeug mit gefährdeten Afghanen und deren Angehörigen in Deutschland gelandet. Über die Planungen hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) bereits am Mittwoch berichtet.

Wie die "Bild"-Zeitung meldet, ist der Flieger am Donnerstagvormittag auf dem Hannoveraner Flughafen gelandet. Das Flugzeug sei in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gestartet und dann über Dubai nach Niedersachsen geflogen. Demnach seien etwa 200 Menschen an Bord gewesen, darunter "besonders viele Frauen und Kinder". Die Maschine stehe am Terminal D des Flughafens, das derzeit nicht für Passagierverkehr genutzt werde. Der Abflug sei nach Informationen der "Welt" durch fragliche Visa verzögert worden: Mindestens drei Visa seien kurzfristig für ungültig erklärt worden.