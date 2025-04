Gegen mehrere eingereiste Afghanen wird ermittelt

Sicherheitsüberprüfung vor Einreise

Dazu könne es kommen, obwohl Beamte der Bundespolizei die Menschen noch im Ausreiseland - in diesem Fall Pakistan - grundsätzlich überprüften, hieß es. Die sogenannten Dokumenten- und Visaberater vermerkten etwaige Auffälligkeiten in der Akte für das Visumverfahren.

Außenamt: Gab keine Zweifel an Identität

"Alle Personen auf dem Charterflug wurden auf Herz und Nieren geprüft", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. "Es bestanden bei keinem Fall Zweifel an der Identität, denn Sicherheit hat in den Verfahren oberste Priorität." Alle Eingereiste seien von den Taliban verfolgt worden. Darunter seien "Personen, wie die ehemalige Sprecherin des Präsidialamts (vor der Machtübernahme der Taliban), wie Lehrerinnen oder Rechtsanwältinnen, die sich für ein rechtsstaatliches Afghanistan eingesetzt haben".

Einreise trotz Unstimmigkeiten nicht ausgeschlossen

Nächste Regierung will Programme beenden

Die geplante Regierung von CDU, CSU und SPD will freiwillige Aufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden. Unter der scheidenden rot-grünen Regierung gibt es aber noch Flüge. "Es liegen in diesen Fällen konkrete, bereits in der Vergangenheit gegebene Aufnahmezusagen Deutschlands vor", hatte ein Sprecher des Innenministeriums betont. Neue Zusagen würden nicht erteilt.