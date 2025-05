Schweres Erdbeben vor Chile – Behörden warnen vor Tsunami

Aktualisiert am 02.05.2025 - 16:58 Uhr

Evakuierung in der Stadt Punta Arenas: Nach einem starken Seebeben vor dem Süden Chiles hat die Regierung eine Evakuierung der Küstengebiete angeordnet. (Quelle: RODRIGO MATURANA/dpa)

Ein starkes Seebeben hat den südlichsten Zipfel Südamerikas erschüttert. Experten warnen nun vor möglichen Tsunami-Wellen in der Region.

Vor der Südspitze Südamerikas hat es ein starkes Erdbeben gegeben, das nun die Sorge vor einem möglichen Tsunami weckt. Das US-amerikanische Tsunami-Warnzentrum warnte vor Tsunamiwellen und Überschwemmungen. Das chilenische Nachrichtenportal "Emol" berichtet, dass die Stadt Punta Arenas am Samstag (Ortszeit) von einem Tsunami getroffen werden könnte.

Präsident Gabriel Boric rief über die Plattform X dazu auf, gefährdete Küstenabschnitte in der Region Magallanes zu verlassen. Laut dem Katastrophenschutz betrifft das insbesondere den Süden Chiles. Filmaufnahmen des Senders Canal N zeigen, wie sich das Meer am Strand von Magallanes in Chile zurückzieht – ein erstes Anzeichen für die Entstehung einer Tsunamiwelle.