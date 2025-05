Die Extremismusforschung in der Bundesrepublik ist so alt wie die Sorge um die Demokratie. Der Forscher Armin Pfahl-Traughber erläutert allgemein zum Extremismus: "Die Gemeinsamkeiten bestehen in der Ablehnung der Minimalbedingungen eines demokratischen Verfassungsstaates." Und er verweist auch auf ein Problem: "Diese Begriffsbestimmung von Extremismus setzt die Definition des demokratischen Verfassungsstaates voraus." Rechter Extremismus lässt sich also doppelt bestimmen: einmal über die Abweichung von der Verfassungsnorm (Fachleute sprechen von negativer Definition) und einmal über das Vorhandensein bestimmter Merkmale (Experten sprechen von positiver Begriffsbestimmung).