Wadephul an Israel: Weitere Waffenhilfe und scharfe Kritik

Außenminister Johann Wadephul sichert Israel weitere Waffenhilfe zu, verlangt aber zugleich rasche humanitäre Hilfe im Gazastreifen und äußert scharfe Kritik am Siedlungsbau im Westjordanland . "Deutschland hat eine Verpflichtung für die Sicherheit und Existenz des Staates Israel und Deutschland ist auch dem Völkerrecht verpflichtet. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar in Berlin . Dies seien "beides Lehren aus der Vergangenheit", fügte er hinzu.

Wadephul: Humanitäre Hilfe Gebot des Völkerrechts

Zugleich kritisierte Wadephul: "Was im Moment an humanitärer Hilfe nach Gaza gelangt, das ist zu wenig." Er habe deswegen "die dringende Bitte erneuert, humanitäre Hilfe für Gaza zuzulassen, entlang der Prinzipien von Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und der Unabhängigkeit und ohne Einschränkungen". Dies sei "nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, es ist auch geltendes Völkerrecht".

Saar: In schweren Stunden auf Hilfe Berlins angewiesen

60 Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Deutschland sei Israel auf die Hilfe Berlins "in unseren schweren Stunden" angewiesen, sagte Saar. Israel werde an verschiedenen Fronten attackiert. "Wir wissen, dass Deutschland auf der internationalen Bühne an unserer Seite steht", ergänzte der Minister. Er habe Wadephul eingeladen, in Kürze erneut zu einem Besuch nach Jerusalem zu kommen.