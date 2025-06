Verfassungsschutzbericht: Deutlich mehr Extremisten im Blick

Aktualisiert am 10.06.2025 - 15:31 Uhr

Aktualisiert am 10.06.2025 - 15:31 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der Verfassungsschutz hat 2024 deutlich mehr Extremisten und Spione im Blick gehabt als in den Jahren zuvor. Das hat mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu tun. Es hängt aber auch mit der Eskalation in Nahost sowie mit dem Erstarken der AfD zusammen.