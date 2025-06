Aktualisiert am 13.06.2025 - 04:19 Uhr

Ein Richter urteilt: Trumps Entsendung der Nationalgarde war rechtswidrig. (Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa/dpa-bilder)

Gericht erklärt Entsendung der Nationalgarde als rechtswidrig

Ein Richter hat die Entsendung der Nationalgarde in Kalifornien durch die US-Regierung für rechtswidrig erklärt. Der Richter Charles Breyer am Bezirksgericht in San Francisco kam damit einem Eilantrag des US-Westküstenstaates nach. Allerdings setzte Breyer die Anordnung bis Freitag 12.00 Uhr Ortszeit (21.00 MESZ) aus. Das Weiße Haus legte unmittelbar danach Berufung gegen das Urteil ein – der Fall könnte bis zum Obersten Gericht gehen.