Sonderflug Israel-Rückkehrer in Deutschland gelandet

18.06.2025

Am Frankfurter Flughafen schlossen viele Angehörige ihre Liebsten in die Arme. (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-bilder)

Am Frankfurter Flughafen können sie ihre Liebsten wieder in die Arme schließen. Mehrere Deutsche aus Israel sind mit einem Sonderflug zurückgebracht worden. Manche üben auch Kritik.

Heimkehr mit Hindernissen: Mehrere Deutsche, die in Israel aufgrund des Kriegs mit dem Iran festsaßen, sind mit einem Sonderflug zurück nach Deutschland gebracht worden. Der Flug aus der jordanischen Hauptstadt Amman landete am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main am Mittwochabend. Laut Auswärtigem Amt handelte es sich um 171 Personen.

"Die letzten Tage in Tel Aviv waren stressig und angespannt. Tagsüber ging"s, aber nachts war halt alle zwei, drei Stunden ein Luftalarm", sagte Lionel Reich nach seiner Ankunft. Er berichtete von Angst aufgrund der zu hörenden Raketeneinschläge und der Erleichterung nun wieder in Deutschland zu sein. Allerdings bleibt die Sorge für ihn: "Ich habe Freunde, die wohnen im Zentrum von Tel Aviv und deren Wohnung wurde zerstört. Das ist kein gutes Gefühl."

Freude über Rückkehr

Daniel Halav, der ebenfalls zuvor in Tel Aviv festsaß, sagte: "Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr gefreut, zu Hause zu sein." Er übte allerdings auch Kritik an der Bundesregierung. "Wir mussten uns selbst darum kümmern, wie wir nach Amman kommen. Da wurden wir ein bisschen alleine gelassen aus meiner Sicht", berichtete er.

Zunächst sei die deutsche Botschaft in Tel Aviv nach den Angriffen Israels auf den Iran am vergangenen Freitag für mehrere Tage geschlossen worden. Die Nachricht zu den Flügen aus Amman sei dann sehr kurzfristig gekommen. "Ich glaube, dafür zahlt man auch Steuern, dass die Regierung sich um einen kümmert".

Andere berichteten die Anreise nach Amman sei "abenteuerlich" gewesen.

Andere europäische Länder wie etwa Polen hatten für ihre Landsleute einen Konvoi nach Jordanien organisiert. Das Auswärtige Amt erklärte, es habe sich gegen organisierte Fahrten von Israel zum Flughafen nach Jordanien entschieden, dies könne sonst zusätzliche Gefahren schaffen. Der erste Rat an die Betroffenen vor Ort sei es, den Sicherheitshinweisen der israelischen Behörden Folge zu leisten. "Und die bringen auch immer wieder zum Ausdruck, dass sie im Grunde im Moment vor Überlandfahrten und Menschenansammlungen abraten", sagte ein Sprecher.

Ein Sprecher hatte zuvor gesagt, dass es sich nicht um eine Rückholaktion oder Evakuierung handele. Es seien "kommerzielle Sonderflüge", weil Ausreisemöglichkeiten der Fluggesellschaften nicht ausreichten. Die Flüge werden demnach fortgesetzt, "wenn die Lage es weiter zulässt und der Bedarf da ist".

Auch für Donnerstag ist demnach ein Sonderflug geplant, der aber bereits ausgebucht ist. Ein weiterer ist in Planung, wie das Ministerium mitteilte. Das Auswärtige Amt ruft Deutsche auf, sich auf seiner Krisenvorsorgeliste Elefand zu registrieren.

Auf der deutschen Krisenvorsorgeliste Elefand sind derzeit über 4.000 Deutsche registriert, die angeben, sich in Israel aufzuhalten. In Iran beläuft sich diese Zahl auf mehr als 1.000 Registrierungen.

Deutschen im Iran wird zur Ausreise geraten

Die Lage in der Region sei angespannt und hochvolatil, sagte der Sprecher. "Die Militäroperationen der Israelis im Iran gehen weiter, genauso auch iranischer Beschuss auf Israel. Insofern ist auch der Luftraum über diesen beiden Ländern weiter geschlossen und es gibt keine Ausreisemöglichkeiten per Flugzeug."