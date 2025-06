Rechtsextremes Magazin: Bundesverwaltungsgericht kippt "Compact"-Verbot

Hausdurchsuchungen bei "Compact"-Chef Elsässer und Mitarbeitern

Das Inventar ist bereits zurück nach einer früheren Eilentscheidung: Drei der fünf Richter, die die am Dienstag verkündete Entscheidung getroffen hatten, hatten im August 2024 den Vollzug des Verbots ausgesetzt bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Das Gericht hatte damals vor allem Zweifel an der Verhältnismäßigkeit, zugleich aber erklärt, der Ausgang im Hauptverfahren sei offen.

Innenministerium kann keine Rechtsmittel einlegen

In Schriftsätzen und bei den zwei Hauptverhandlungsterminen hatte das Ehepaar Elsässer einzelne Aussagen heruntergespielt als "PR". Das Magazin habe sich überhöht. Das setzte Elsässer im Vorfeld der Leipziger Entscheidung treu. So schrieb er am Montag auf der "Compact"-Seite, der Dienstag sei der entscheidende Tag in der Geschichte des Magazins – "und in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland".