Haseloff: "Deutschland braucht Wachstum"

Haseloff betonte, die Bundesregierung müsse an früheren Vereinbarungen festhalten: "Ich plädiere nachdrücklich dafür, nah an den im Koalitionsvertrag gemachten Zusagen zu bleiben, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken." Diese Maßnahme gehöre seiner Ansicht nach "als große Aufgabe in die Haushaltsverhandlungen". Der CDU-Politiker begründete seine Forderung mit dem wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf: "Deutschland braucht Wachstum. Dazu muss die Wirtschaft entlastet werden. Und Wirtschaft ist mehr als Industrie."