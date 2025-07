Polizeigewerkschaft nennt Grenzkontrollen unverhältnismäßig

Aktualisiert am 08.07.2025 - 04:00 Uhr

Aktualisiert am 08.07.2025 - 04:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Für die Bundespolizei sind die intensiven Kontrollen an den Grenzen ein Kraftakt. Und das Ergebnis eher übersichtlich. So kann es nicht weitergehen, sagt die Gewerkschaft GdP.

Der Gewerkschafter beklagte, der Zahl von 285 Zurückweisungen stünden inzwischen 2,8 Millionen Überstunden bei der Bundespolizei gegenüber. "Das belastet Motivation und Gesundheit der Beschäftigten enorm", warnte er und verlangte, die Intensität der Grenzkontrollen so schnell wie möglich zu reduzieren. "Die Bundespolizei kommt sonst an einen Punkt, an dem sie die Belastung personell nicht mehr kompensieren kann."