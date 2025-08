Spionage-Prozess gegen Ex-Mitarbeiter von Krah beginnt

Aktualisiert am 05.08.2025 - 04:00 Uhr

Der Angeklagte soll als Assistent in Krahs Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament Informationen gesammelt und an einen chinesischen Geheimdienst weitergegeben haben. (Archivbild) (Quelle: Jan Woitas/dpa/dpa-bilder)

Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah steht unter Spionage-Verdacht für China. Mit seiner mutmaßlichen Komplizin muss er sich nun in Dresden vor Gericht verantworten.

Ein früherer Mitarbeiter des damaligen AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah muss sich wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) am Oberlandesgericht Dresden . Auf der Anklagebank sitzt zudem eine mutmaßliche Komplizin.

Mutmaßlicher Agent arbeitete im EU-Parlament

Bereits ab 2002 soll der Deutsche Jian G. laut Anklage des Generalbundesanwaltes Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes gewesen sein. Die Bundesanwaltschaft hatte ihn im April 2024 in Dresden festnehmen lassen. Sie wirft ihm einen besonders schweren Fall geheimdienstlicher Agententätigkeit vor.

Als Assistent in Krahs Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament habe er von September 2019 bis zu seiner Festnahme Informationen gesammelt und teilweise vertrauliche Dokumente an chinesische Stellen weitergereicht, heißt es in der Anklage.