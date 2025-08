Frei und Kretschmer unterstützen Söder

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unterstützte am Montag einen Vorstoß des bayerischen Regierungschefs Markus Söder (CSU) zu Kürzungen der Leistungen für Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Ukraine: "Ich bin der Meinung, gleiche Bedingungen für alle, für Einheimische, für Asyl, Schutzsuchende oder für Menschen, die aus der Ukraine kommen. Diejenigen, die arbeiten können, müssen arbeiten."

Zuvor hatte sich Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) für einen härteren Kurs ausgesprochen. Er hatte im ZDF-Sommerinterview gesagt, er sei dafür, dass die in Deutschland lebenden Ukrainer kein Bürgergeld mehr erhalten sollten, "und zwar am besten nicht nur die, die in der Zukunft kommen, sondern alle".

Zustimmung kam auch von Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU). "Tatsächlich hat Markus Söder recht, wenn er sagt, dass wir hier Leistungen ausbringen, wie es kein anderes Land der Erde tut." Das habe auch zu einer schlechteren Integration in den Arbeitsmarkt als in anderen Ländern geführt, so Frei. So arbeite in Deutschland nur jeder dritte erwerbsfähige Ukrainer.

Kritik kam dagegen vom Arbeitnehmerflügel der Union. "Die letzten Jahre sollten doch eigentlich gezeigt haben, dass wir mit breitbeinigen und marktschreierischen Forderungen beim Thema Flucht und Asyl nichts erreichen können", sagte der Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, dem "Focus".

Niedrige Erwerbsquote in Deutschland

Unmittelbar nach Russlands Invasion in der Ukraine hatte die EU Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Land einen sogenannten subsidiären Schutz in den Mitgliedstaaten gewährt. Geflüchtete aus der Ukraine mussten deshalb nicht ins Asylsystem.

In Deutschland erhielten die Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Ukraine daher Unterstützung durch Bürgergeld. Die Erwerbsquote der Geflüchteten liegt in Deutschland aber weit unter EU-Durchschnitt, weil die Anerkennung von in der Ukraine erworbenen Bildungsabschlüssen hierzulande unnötig kompliziert ist.

Nach jüngsten Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat vom Juli genießen derzeit rund 4,29 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Ukraine temporären Schutz in der EU. Davon leben die meisten in Deutschland mit knapp 1,2 Millionen Menschen gefolgt von Polen mit rund 990.000 Geflüchteten.