Nach Treffen mit Weidel in Ungarn

Saskia Ludwig hat sich Ungarn mit Vertretern der neuen Rechten ausgetauscht. Auch mit AfD-Chefin Weidel ist sie auf Fotos zu sehen. Ludwig seien Werte wie Moral und Anstand dabei egal, so die Grüne Jugend.

Die Grüne Jugend fordert den Ausschluss der CDU-Abgeordneten Saskia Ludwig aus der Unions-Bundestagsfraktion nach deren Ungarn-Reise. Die Union habe in ihren Reihen ein Problem beim Umgang mit Rechtsextremen, sagte der Co-Chef der Grünen-Nachwuchsorganisation, Jakob Blasel, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin . "Der einzig richtige Schluss kann daher nur sein, für unsere Demokratie einzustehen und Saskia Ludwig aus der Fraktion zu werfen. Die Brandmauer muss stehen!"

Die Brandenburger CDU-Politikerin Ludwig hatte Anfang August an einem Festival des Mathias-Corvinus-Collegiums (MCC) in Estzergom in Ungarn teilgenommen. Dort traf sie auch AfD-Chefin Alice Weidel. Online waren Fotos aufgetaucht, die sie bei der Veranstaltung im freundlichen Gespräch mit unterschiedlichen Akteuren der neuen Rechten zeigen – unter anderem auch mit Weidel.