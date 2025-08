Pro

Das Bürgergeld für Ukrainer war ein Fehler im Affekt

Politik macht immer dann ihre schwerwiegendsten und kostspieligsten Fehler, wenn sie gefühlsgesteuert entscheidet, sich von Gefühlen übermannen lässt. So war das immer wieder bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr, am fatalsten, aussichtslosesten und teuersten in Afghanistan. In den 20 Jahren des vergeblichen Versuchs, das Land zu demokratisieren und flächendeckend Mädchenschulen einzurichten, hat der deutsche Einsatz dort über 17 Milliarden Euro gekostet.

Einen Fehler in noch größerer finanzieller Dimension hat die deutsche Bundesregierung begangen, als vor mehr als drei Jahren der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine losging und Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht im Ausland suchten, nicht zuletzt in Deutschland. Damals gab es den breiten Konsens bis hin zur Union, zu der Zeit noch in der Opposition, den ankommenden Ukrainern sofort Bürgergeld zu geben. Sie waren vom ersten Moment an Flüchtlinge Erster Klasse.

Bei gut 700.000 Bezugsberechtigten verursacht das Kosten im Jahr von 6,3 Milliarden Euro, das wären in Afghanistankategorien auf 20 Jahre gerechnet 126 Milliarden Euro. Ein Fehler also in fast zehnfacher Dimension, was die Kosten anlangt. Und das war schon ein sündhaft teurer Irrtum. Und einer mit großem gesellschaftlichem Sprengpotenzial. Denn diese Lex Ukraine kratzt am Gerechtigkeitsgefühl vieler, die in das System einzahlen.

Dieser Fehler ist seinerzeit im Affekt begangen worden, auch von der heute regierenden Union, auch von Markus Söders CSU. Deshalb musste man ihn eine Zeit lang ertragen und hinnehmen. Aber man muss nicht daran festhalten. Die Menschen aus der Ukraine sollen natürlich Schutz und Zuflucht bekommen und versorgt werden. Dafür reichen aber die Alimentationen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Abgesehen davon kommen die Ukrainer im Schnitt nicht so mittellos hier an wie Migranten etwa aus Afrika. Ihre Kreditkarten funktionieren, ihre Konten sind nicht eingefroren. Wenn der Eindruck der Fahrzeuge mit ukrainischem Kennzeichen nicht furchtbar täuscht, dann sind viele der vor dem Krieg Geflüchteten auch nicht ganz mittellos, auch wenn das bei der Berechnung des Bürgergelds berücksichtigt wird.

Zudem darf – auch bei Existenz möglicher weiterer Gründe – davon ausgegangen werden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der vergleichsweise generösen Versorgung und dem fehlenden Drang zur Arbeit. In anderen Ländern, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, ist die Quote derer, die Arbeit angenommen haben, viel, viel höher als in Deutschland.

Fehler im Affekt passieren in der Politik. Leider nicht selten auch sehr teure. Das wird sich nie vermeiden lassen. Aber man muss sie dann abstellen, wenn man sie mit etwas Abstand klar als solche erkannt hat. Deshalb hat Söder recht, auch dann, wenn er mit seinem Vorstoß über den Bestandsschutz der schon Angekommenen im Koalitionsvertrag hinausgeht.