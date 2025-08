Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

eine der besonderen Gemeinheiten des Lebens ist bekanntermaßen das unterschiedliche Zeitempfinden erfreulicher und betrüblicher Momente. Glückliche Augenblicke rauschen oft fast unbemerkt an uns vorbei, während das Lästige sich oft quälend lange hinzieht: Ermüdende Gespräche mit aufdringlichen Mitmenschen, endlose Meetings, Baulärm morgens ab halb sieben, oder auch: die zweite Trump-Präsidentschaft.

Seit mehr als sechs Monaten ist Donald Trump nun zum zweiten Mal der mächtigste Mann der Welt, aber es fühlt sich bereits an, als wären es zwei Jahre. Was hat der 79-Jährige im Weißen Haus bereits alles angekündigt, angedroht, abgeblasen und am Ende doch wahr gemacht: Sein Beinahe-Ausliefern der Ukraine an Putin, der drohende Nato-Austritt der USA, Angriff auf iranische Atomanlagen, Schläge gegen die Huthis, die immer tieferen Abgründe des Epstein-Skandals, sein Feldzug gegen Universitäten und Statistikbehörden, Massendeportationen im eigenen Land und Zollkrieg gegen die Welt. Der Mann ist seine eigene Disruption und das Ende aller Gewissheiten.

Immerhin: Der Zusammenbruch der transatlantischen Sicherheitsordnung konnte vorerst verhindert werden. Trump erhob die Fünf-Prozent-Quote für die Nato-Verbündeten zum neuen Gebot, und die Europäer folgten auf dem Fuß. Doch da war der US-Präsident noch nicht fertig mit dem Neujustieren von Amerikas Privilegien in der Welt.

Zölle gelten dem selbst ernannten "Dealmaker" Trump als Allheilmittel für die wirtschaftlichen Probleme der USA. Doch sein Zickzack in der Zollpolitik – mal droht er mit Mondzöllen, dann kassiert er sie kurzerhand wieder – hat ihm in den USA den Spitznamen TACO ("Trump Always Chickens Out" – Trump macht immer einen Rückzieher) eingebracht.

Ausgerechnet – oder nicht doch zufällig? – gegen die Europäer verbuchte Trump seinen ersten großen Sieg. Der Zolldeal, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einer guten Woche mit Trump ausgehandelt hat, ist für Europa ein bitterer Kompromiss: Ein Zollsatz von 15 Prozent für die meisten EU-Exportwaren in die USA, für Aluminium und Stahl sind es gar 50 Prozent. Einige Automobilhersteller wie BMW und VW hegen noch die Hoffnung, in separaten Verhandlungen mit Trump Sonderkonditionen für sich herauszuschlagen. Aber sicher ist das nicht. Und auch sonst bleiben viele Fragen offen.

Die Reaktionen aus Europa auf den Deal waren brutal. Frankreich sprach von einer "Unterwerfung" vor Trump und einem "dunklen Tag" für Europa. Kanzler Friedrich Merz (CDU) war zunächst vorsichtiger, warnte dann vor einem "erheblichen Schaden" für die deutsche Wirtschaft.

Zugleich heißt es zähneknirschend aus deutschen Regierungskreisen: Besser ein schlechter Deal als gar kein Deal. Denn: Trump drohte bei einem Scheitern der Verhandlungen mit einem Zollsatz von 30 Prozent. Das wäre wohl der Genickbruch für viele Branchen hierzulande gewesen.

In dieser explosiven Gemengelage reiste am Montag Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) nach Washington. Im Mittelpunkt stand ein Treffen mit seinem US-Amtskollegen Scott Bessent, dem Mann, der im Auftrag von Donald Trump über die Umsetzung des umstrittenen Zolldeals mit der EU wacht.

Die Erwartungen an den Besuch waren nicht sonderlich hochgesteckt, auch in der deutschen Delegation nicht. Klingbeil wollte seinen Antrittsbesuch als symbolische Geste verstanden wissen, mit dem Ziel, Vertrauen zu schaffen und einen persönlichen Draht zu Bessent aufzubauen. Klingbeil, der als SPD-Chef mit seinem internationalen Netzwerk sozialdemokratischer Schwesterparteien schon seit Jahren eine Art Nebenaußenpolitik betreibt, weiß, wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen Politikern sein kann. Dass Klingbeil seinem US-Amtskollegen, einem früheren Hedgefonds-Manager und Demokraten-Unterstützer und heute einer der wenigen kühlen Köpfe im Trump-Kabinett, Zugeständnisse im Zollstreit hätte abringen können, galt von vorneherein als ausgeschlossen.

Bessent selbst hatte Tage vor Klingbeils Besuch jede Hoffnung auf eine Neuverhandlung zerschlagen. In einem Interview kündigte der US-Finanzminister an, man werde genau darüber wachen, ob die EU ihren Verpflichtungen aus dem Zolldeal nachkommen werde und nannte insbesondere die 600 Milliarden Euro, die in den USA investiert werden sollten. "Der Zollsatz von 15 Prozent könnte sich sonst verändern." Eine unmissverständliche Drohung – die auch in der Bundesregierung registriert wurde.

Und doch legt man in Klingbeils Umfeld eine gewisse Hoffnung in Bessent. Der US-Finanzminister gilt – neben Außenminister Marco Rubio und Handelsminister Howard Lutnick – als einer der drei Top-Leute in Trumps Kabinett. Dass Bessent Trump auf dem G7-Gipfel in Kanada vertrat, nachdem dieser wegen der Iran-Krise überstürzt aufgebrochen war, galt als weiterer Beleg für Bessents besondere Rolle in Trumps Machtgefüge.

Im kanadischen Banff trafen Klingbeil und Bessent erstmals persönlich aufeinander. Für eine erste Zusammenkunft mit einem Gesandten Trumps schien das gar nicht schlecht zu laufen. Klingbeil sagte später, er habe seinen US-Kollegen als konstruktiv und lösungsorientiert wahrgenommen, das sei ja schon mal ein gutes Zeichen. Ein Foto zeigt den deutschen Chef-Genossen und den marktliberalen US-Investmentbanker vor der malerischen Idylle Banffs.