Verdächtige Islamisten

Bundespolizei verschärft Kontrollen an deutschen Flughäfen

20.12.2018, 19:37 Uhr | dpa

Unbekannte haben versucht, den Flughafen Stuttgart auszuspionieren. Mindestens ein Islamist soll darunter gewesen sein. Die Bundespolizei warnt nun alle Flughäfen.

Die Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen haben offenbar einen terroristischen Hintergrund. Mindestens einer der Verdächtigen gehört nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa zum islamistischen Milieu. Nach Informationen der ARD soll es sich unter anderem um einen Vater und einen Sohn aus Nordrhein-Westfalen handeln, die zuvor auch schon den Pariser Flughafen Charles de Gaulle ausgespäht hatten. Insgesamt werden vier Personen gesucht.

Die Bundespolizei hat an deutschen Flughäfen inzwischen die Kontrollen verschärft, berichtet die ARD. "Die Einsatzkräfte an allen Verkehrsflughäfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei sind entsprechend sensibilisiert", sagte ein Sprecher des Bundespolizeipräsidiums Potsdam der "Bild".

Wie die ARD berichtet, soll der ursprüngliche Hinweis vom marokkanischen Geheimdienst gekommen sein. Personen seien in Europa unterwegs, um im deutsch-französischen Grenzgebiet einen Selbstmordanschlag an einem Flughafen zu begehen. Der Hinweis war demnach konkreter als üblich, denn er enthielt Namen der Verdächtigen und überprüfbare Zusatzinformationen.

Der Vater und der Sohn aus NRW sollen laut Informationen der ARD bereits den französischen Flughafen Charles-de-Gaulle ausspioniert haben – in einem Sprinter-Kastenwagen mit deutschen Kennzeichen. Sie hätten Fotos gemacht und seien weggefahren. Ähnlich soll es am Flughafen Stuttgart abgelaufen sein. Überwachungskameras sollen das gefilmt haben.





Wegen der Ausspähversuche waren am Stuttgarter Flughafen schon am Mittwochabend die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Auch an den Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim waren am Abend schon mehr Kräfte eingesetzt worden.