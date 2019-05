Recherche von NDR/WDR

Jesiden stellen Strafanzeige gegen Bundesregierung

29.05.2019, 12:08 Uhr | ab, t-online.de

Flüchtlingscamp in Syrien (Symbolbild): Jesiden werfen Deutschland laut Medienbericht Untätigkeit in Bezug auf in Syrien inhaftierte deutsche IS-Anhänger vor und haben Strafanzeige gestellt. (Quelle: Christian Ditsch/imago images)