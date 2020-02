Reaktionen auf Hamburg-Wahl

"Ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands"

23.02.2020, 19:15 Uhr | dpa

Hamburg hat eine neue Bürgerschaft gewählt. Die ersten Zahlen deuten auf einen klaren Sieg für SPD und Grüne hin. Lesen Sie hier die Reaktionen aus der Politik.

SPD und Grüne haben die Bürgerschaftswahl in Hamburg klar für sich entschieden und können damit das bundesweit letzte rot-grüne Regierungsbündnis fortsetzen. Für die CDU geriet die einzige Landtagswahl in diesem Jahr dagegen ebenso zum Debakel wie für FDP und AfD, die um ihren Wiedereinzug bangen mussten. So reagierten die führenden Politiker der Parteien:

Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär



Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär



CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat das Desaster seiner Partei in Hamburg mit dem schlechtesten Ergebnis bei einer Landtagswahl seit fast 70 Jahren auch mit der Regierungskrise in Thüringen begründet. "Es ist ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands", sagte Ziemiak am Sonntagabend nach den heftigen Verlusten seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg. "Die Ereignisse in und um Thüringen haben nicht geholfen, dass die CDU in Hamburg auf ihre Konzepte, auf ihre Pläne für Hamburg hinweisen konnte."

Anjes Tjarks, Fraktionschef der Hamburger Grünen

Anjes Tjarks



Der Fraktionschef der Hamburger Grünen hat das Abschneiden seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl als herausragend bezeichnet. "Das Ergebnis ist sensationell", sagte Tjarks am Sonntag im NDR Fernsehen. "Wir können sehr zufrieden sein." Die rot-grüne Koalition habe sich als sehr stabil erwiesen. "Die Bürger wollen Rot-Grün", sagte Tjarks zu kommenden Koalitionsverhandlungen.

"Die SPD hat einen guten Job gemacht", lobte der Grünen-Politiker den Koalitionspartner. Tjarks zeigte sich zuversichtlich, nach erneuten Koalitionsverhandlungen mit der SPD "wieder gemeinsam durch die Tür zu kommen". Die Koalition habe fünf Jahre lang geräuschlos und erfolgreich regiert. Sie habe viele Anknüpfungspunkte, darunter beispielsweise eine autofreie Innenstadt und die Neugestaltung der HVV-Ticketpreise. "Wir können gut gemeinsam weiterarbeiten."

Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil



SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat den Wahlsieg in Hamburg als großen Erfolg für die SPD vor Ort bezeichnet. "Was man sieht: Dort, wo die SPD stark aufgestellt ist, wo sie geschlossen ist, wo sie klar auch auf die Themen setzt, da kann die SPD erfolgreich sein. Und das ist dann auch was, woran wir im Bund arbeiten", sagte Klingbeil am Abend im ZDF. Auch die klare Haltung gegen Rechts habe geholfen, dass die SPD erkennbar gewesen sei.

Die schwere Niederlage der CDU sei kein Grund für Genugtuung oder Häme, betonte Klingbeil. Das Ergebnis gehe auch darauf zurück, dass die Union unklar sei – in ihrer Abgrenzung nach rechts, in ihrem Umgang mit der AfD, mit ihrem Kurs in Thüringen. "Das grenzt ja schon an Peinlichkeit, wie sich die CDU da in Thüringen verhält"

Katja Suding, stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP

Katja Suding



Hamburgs FDP-Chefin Suding hat die Vorgänge in Thüringen mitverantwortlich gemacht für das schwache Abschneiden ihrer Partei. Zuerst habe die FDP wie die CDU das Problem gehabt, im Wettrennen zwischen SPD und Grünen aufgerieben zu werden und unterzugehen. "Und dann kam Thüringen dazu. Wir kennen ja auch schon erste Zahlen, die zeigen, dass das für unsere Wähler durchaus eine Bedeutung gehabt hat. Deswegen war es ganz wichtig, dass wir uns hier in Hamburg auch ganz klar distanziert haben von den Vorgängen in Thüringen", sagte die stellvertretende Bundesvorsitzende im NDR. Die FDP muss nach Prognosen von ARD und ZDF mit einem Wahlergebnis um die 5 Prozent um den Einzug in die Bürgerschaft bangen.

Dirk Nockemann, AfD-Spitzenkandidat für Hamburg



Spitzenkandidat der AfD in Hamburg, Dirk-Wolfgang Nockemann

AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann hat nach dem wahrscheinlichen Ausscheiden seiner Partei aus der Hamburgischen Bürgerschaft vom "Ergebnis einer maximalen Ausgrenzungskampagne" gesprochen. Die ganze Zeit habe die AfD konstant bei etwa 7 Prozent gelegen, nach Thüringen sei es dann aber runter gegangen, sagte Nockemann im NDR. Er betonte aber, dass es sich um nur eine Prognose handle. Er sei noch zuversichtlich. Die AfD lag in den Prognosen von ARD und ZDF zwischen 4,7 und 4,8 Prozent. Bei der Wahl 2015 hatte die AfD 6,1 Prozent erreicht.