Merkel zu Corona-Maßnahmen

"Das Licht am Ende des Tunnels ist noch ziemlich weit entfernt"

02.11.2020, 15:36 Uhr | lw, t-online

Kanzlerin Merkel muss sich immer noch für die schärferen Corona-Maßnahmen in Deutschland rechtfertigen. Heute haben Journalisten die Möglichkeit, Fragen zum Teil-Lockdown zu stellen. Die Pressekonferenz im Livestream.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Bundesregierung einen Teil-Lockdown für Deutschland beschlossen. Landesweit müssen Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen weitgehend schließen, und zwar für mindestens vier Wochen. Auch persönliche Treffen sind von den Einschränkungen betroffen. Mehr zu den Maßnahmen lesen Sie hier.



Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sich vergangenen Donnerstag bereits einer Regierungserklärung im Bundestag. "Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig", erklärte die CDU-Politikerin. Am Montagnachmittag beantwortete sie nach der Sitzung des Corona-Kabinetts Fragen von Journalisten.

Das waren die wichtigsten Aussagen der Fragerunde:

15.18 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

15.15 Uhr: Eltern sollen mehr Tage bekommen, in denen sie mehr Lohnausgleich bekommen, etwa wenn ein Kind aufgrund eines Corona-Falls in der Kira in Quarantäne muss, sagt Merkel. Auch digitale Möglichkeiten an Schulen und Lüftungssysteme in großen öffentlichen Räumen sollen verbessert werden.

15.12 Uhr: Die Separation von Gesellschaftsgruppen während andere Menschen feiern, entspreche nicht ihren Vorstellungen, erklärt die Kanzlerin. Die "richtigen Antworten" müssten als Gesamtgesellschaft gefunden werden.

15.10 Uhr: Man könne mit Schnelltests Besucher von Alten- und Pflegeheimen testen. Die Krankenkasse übernehme die Kosten für eine bestimmte Anzahl an Besuchen, so Merkel. Man könne überlegen, ob man diese Tests irgendwann auch für Besuche bei Großeltern nutzen könnte. "Wo immer wir medizinisch die Sache besser in den Griff bekommen, können wir wieder etwas mehr Freiheiten zulassen", sagt die Kanzlerin. Solange wir noch anfällig für dieses Virus seien, müssten jedoch Prioritätsentscheidungen getroffen werden.

15.06 Uhr: In den Winterwochen seien zwei bis drei Millionen Menschen in Deutschland erkältet, erklärt Merkel. Dies mache das Testen schwieriger. "Wir müssen durch die Wintermonate kommen und gucken, was wir uns leisten können", sagt die Kanzlerin mit Blick auf eine mögliche Lockerung der Maßnahmen im Dezember.

15.01 Uhr: Eine Journalistin fragt, ob Kulturschaffende entschädigt werden sollten. Merkel entgegnet, dass die Überbrückungshilfen verlängert werden und auch Solo-Selbständige Zugang zu diesen erhalten sollen. "Für den November kriegen wir das hoffentlich sehr gut hin", ergänzt die Kanzlerin.

14.56 Uhr: Eine Ausgangssperre solle in Deutschland verhindert werden, sagt Merkel energisch. Möglichst viele Menschen sollen geschützt werden. "Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet", so die Kanzlerin.

14.52 Uhr: Ein Journalist fragt, wie abgewogen wird, dass Läden geöffnet bleiben können und Restaurants nicht. Merkel antwortet, dass Personen in der Gastronomie längeren und engeren Kontakt haben. "Wenn schon jemand leiden muss, dann alle, ist auch eine Möglichkeit, aber eine teurere Möglichkeit", so die Kanzlerin. Wenn auch die Geschäfte geschlossen werden würden, "rasen wir in eine Situation, die nicht vertretbar ist", ergänzt Merkel.

14.48 Uhr: Aufgrund der Ausbreitung des Virus könne nicht "beliebig viel Mobilität" zugelassen werden. Es bestehe ein Unterschied zwischen Kontakten in der Oper, im Freizeitpark oder auf der Arbeit. Deshalb müsse priorisiert werden. Das Gesundheitssystem sei andernfalls flächendeckend überfordert.

14.44 Uhr: Auf die Frage, warum Gottesdienste mit Gesang weiterhin stattfinden dürfen, antwortet Merkel, dass das Recht auf Religionsausübung ein sehr hochstehendes Recht sei. Da Schulen, Kitas und Läden auch geöffnet blieben, könne dies gerechtfertigt werden.

14.42 Uhr: Ein Journalist fragt, ob die Akzeptanz für die Maßnahmen schwinde, weil Restaurants schließen müssten, obwohl dort Hygiene-Maßnahmen gegeben sein können. "Wir machen doch das nicht gerne", entgegnet Merkel. Auch wenn Tische auf 1,5 Meter Abstand stehen würden, müsse man auch die Anfahrt und die Begegnungen vor den Gaststätten beachten. Zudem könne nicht immer überprüft werden, wie viele Haushalte beim Essen in der Öffentlichkeit zusammenkommen. Schulen und Kitas müssten Vorrang genießen. "Kein Mensch hat sich sowas gewünscht", sagt die Kanzlerin weiter.

14.38 Uhr: Das Virus verlange der Bundesrepublik in den ganzen Jahren am meisten ab, sagt Merkel.

14.35 Uhr: Ein Journalist fragt, wie lange sich Deutschland aus wirtschaftlicher Sicht Lockdowns noch leisten könne. "Wir alle sparen viel Geld, wenn wir vernünftig sind", entgegnet die Kanzlerin. Es gehe nicht nur darum, Menschenleben zu sichern, sondern auch Existenzen.

14.31 Uhr: Auf die Frage, ob an Weihnachten Familien durch Deutschland reisen können, antwortet Merkel, dass dies abzuwarten bleibe. Sofern die Maßnahmen im November helfen würden, sei es wahrscheinlich, dass Familien an Weihnachten gemeinsam feiern könnten. Die "große Party" an Silvester bliebe aber aus. Die Kanzlerin spricht von einem "Corona-Weihnachten".

14.29 Uhr: Merkel mahnt, dass Bußgelder drohen, wenn Regeln missachtet werden. Sie glaube an die Kraft der Verantwortung.

14.26 Uhr: Merkel: "Der Herbst ist jetzt mit großer Wucht gekommen. Das verursacht erstmal Enttäuschung." Das Licht am Ende des Tunnel sei noch ziemlich weit entfernt. Die Bundeskanzlerin spricht von einer "Naturkatastrophe". "Es ist eine sehr, sehr schwere Zeit, die sich niemand gewünscht hat", fügt sie hinzu.

14.24 Uhr: Merkel: "Ich kann nur bitten, dass wir jetzt das, was wir machen müssen, dass das auch wirklich alle versuchen. Dann wäre schon recht viel gewonnen." Die Öffnung der Schulen und Kitas sei mit der Hoffnung verknüpft, dass auch dort strengere Regeln gelten.

14.22 Uhr: Merkel: "Sicherlich müssen durch alle Winter-Monate die privaten Kontakte minimiert werden." Wir seien davon abhängig, dass die Mehrheit der Menschen vorsichtig handele.

14.20 Uhr: Ein Journalist fragt, ob es absehbar ist, dass Gastronomiebetriebe im Dezember wieder öffnen könnten und wenn dem nicht so wäre, dass die Hilfen für diese Geschäfte verlängert würden. Merkel weist darauf hin, dass Bund und Länder in zwei Wochen erneut über die Maßnahmen beraten. Über Weiteres wolle sie nicht spekulieren.

14.17 Uhr: Auf die Frage, warum der Lockdown nicht bereits am Wochenende verhängt wurde, antwortet Merkel, dass eine gewisse Vorlaufzeit nötig war. Etwa mussten Kurzarbeitsgelder von Gastronomen beantragt werden und die Länder haben individuelle Maßnahmen festgelegt.

14.16 Uhr: Die Journalisten bekommen nun die Möglichkeit, Fragen an die Bundesregierung zu stellen.

14.15 Uhr: Merkel spricht nun über die Corona Warn-App. Diese wurde bislang von 21,5 Millionen Bürgern in Deutschland heruntergeladen. Die Bundeskanzlerin mahnt, dass Kontaktpersonen über die App informiert werden sollen, damit Infektionsketten besser nachverfolgt werden können.

14.13 Uhr: Die Bundeskanzlerin richtet ihr Wort an die Gastronomen, Kulturschaffenden, Künstler und Clubs. Jeder sollte unterstützt werden. Derzeit könnten 75 Prozent der Infektionsketten nicht nachverfolgt werden.

14.11 Uhr: Merkel: "Jeder und jede hat es in der Hand, diesen November zu einem gemeinsamen Erfolg zu machen." So könne der Dezember womöglich mit mehr Freiräumen gestaltet werden.

14.10 Uhr: Die Bundeskanzlerin weist darauf hin, dass der Wirtschaftskreislauf so gut wie möglich am Laufen gehalten werden soll. Auch Kitas und Schulen sollen, wenn möglich, weiterhin geöffnet bleiben.

14.09 Uhr: Merkel: "Die Maßnahmen sind hart, das weiß ich." Das Virus bestrafe Halbherzigkeit, deshalb müssten Kontakte reduziert werden, wo immer das möglich ist. Man müsse auf Vieles verzichten, was das Leben "schön macht".

14.07 Uhr: Merkel: "Es laufen viele infizierte Menschen durch die Gegend, ohne gewarnt worden zu sein, da sie keine Symptome zeigen, und die dadurch weitere Personen anstecken."



14.05 Uhr: Merkel macht deutlich, sie sei sich darüber bewusst, dass die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen eine große Herausforderung für die Bevölkerung darstellen. Die Zahlen der Infizierten und der auf den Intensivstationen liegenden Patienten stiegen weiter an.

14.00 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zusammen mit Regierungssprecher Steffen Seibert zur Bundespressekonferenz erschienen. Die Bundespressekonferenz beginnt.

13.55 Uhr: Seit dem Morgen gilt in ganz Deutschland ein – vorerst auf vier Wochen beschränkter – Teil-Lockdown. Die um Mitternacht in Kraft getretenen Regelungen stehen nach wie vor in der Kritik. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat bereits bekräftigt, die neuen Corona-Einschränkungen nach rund vier Wochen wieder zu lockern. "Unser erklärtes Ziel ist, dass wir Ende November die Maßnahmen in dieser Strenge beenden wollen", sagte Braun am Montagmorgen im RBB-Inforadio. Nun äußert sich also auch die Kanzlerin noch einmal zu den Maßnahmen.