Sorge um mutiertes Coronavirus

Großbritannien verbietet Dänen wegen "Cluster-5" die Einreise

09.11.2020, 12:38 Uhr | AFP, ssp, ak

Nachdem auf Nerzfarmen eine Mutation des Coronavirus, das sogenannte "Cluster 5", nachgewiesen wurde, verbietet Großbritannien Dänen die Einreise. Aber auch in anderen EU-Ländern mehren sich Nachweise der Mutation.



Berichte aus Dänemark über von Nerzen auf Menschen übertragene mutierte Coronaviren sorgen bei Experten für Aufsehen. Neben Dänemark sei Sars-CoV-2 in Nerzen auch in den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden und den USA nachgewiesen worden, erklärte die WHO. Großbritannien hat Besuchern aus Dänemark wegen der Corona-Ausbrüche auf Nerzfarmen ab sofort die Einreise verboten.

Die Mutation des Virus, die in den Tieren nachgewiesen wurde, wird "Cluster 5" genannt. Bis auf die Fälle in Dänemark seien die weltweit beobachteten Coronaviren in den Tieren weitgehend "ähnlich" zu anderen verbreiteten Varianten von Sars-CoV-2. Mögliche Auswirkungen der Mutation auf die Diagnostik, Therapien und die Wirksamkeit von Impfstoffen seien laut WHO weitgehend unerforscht und "noch nicht gut verstanden".

